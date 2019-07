Los 40 son los nuevos 30; por qué se ganan títulos a los 40

"Tengo que agradecer a mis padres; que me hayan hecho así o que haya tenido suerte de poder mantenerme a los 40 jugando en la elite porque las lesiones realmente me respetan. Por mi parte intento cuidarme de la mejor manera posible, estar concentrada, no perder la ilusión en cada entrenamiento, el poner de mi parte en tema lesiones no hacer ninguna barbaridad y controlar todo lo que hago. Soy una persona casera a la que le encanta ir a la montaña y poder estar en familia, soy una 'friki' de los deportes, todo eso contribuye un poquito a que mantenga tan alto nivel con esa edad", subraya Silvia.

Silvia Navarro es la mejor jugadora de balonmano en España. Tiene 40 años. Juega en el Rocasa de Gran Canaria. "Tengo cuarenta años en estos momentos, el cuerpo me respeta estupendamente, la genética también me ayuda" afirma Silvia a Efe.

"Cuando estoy con el equipo nos controlan mucho las cargas, temas de competición, asuntos de alimentación, preparador físico, entrenadores. Creo que eso lo tienen bastante controlado en mi club y cuando voy con la selección lo mismo. Un buen nutricionista que te aconseje cómo tienes que comer ayuda mucho, la suplementación que te hace falta creo que es fundamental", explica Silvia Navarro, en forma con 40 años.

"El 40 es un número y que cualquier persona con 40, 41 o 42 si no tiene ningún tipo de lesión, tiene ganas y quiere seguir jugando, si está al nivel, por qué no va a poder hacerlo", se pregunta la guardameta internacional española.

Sandra Sánchez es la mejor karateka de la historia en España. Campeona de Europa en la categoría de kata en cuatro ocasiones (2015 a 2018), campeona del mundo en 2018. A sus 37 años viene de colgarse el oro en los Juegos Europeos de Minsk.

Ella lo tiene claro. "Cada vez hay más conocimientos, más estudios científicos que ayudan a la planificación y preparación de todas esas fases del entrenamiento como en la parte de prevención de lesiones y recuperación en el caso de que las haya, en ese caso también ha mejorado todo ayudando en todos los aspectos a que el deportista pueda alargar esa vida deportiva" indica Sandra en EFE.

Nacida en Talavera de la Reina (Toledo), comenzó en los tatamis a los 4 años. "En la alimentación cada vez hay más cuidado, se es más consciente de lo que debemos y de lo que no debemos comer, de cómo cuidarnos antes, durante y después de las competiciones. Con la madurez y con los años el deportista tiene más claro dónde quiere llegar, cómo quiere llegar y qué tiene que hacer para lograr sus objetivos y ese paso de los años ayuda a tomarse los entrenamientos, no sé si de una forma más madura, pero si de otra manera, a disfrutar más, aprender más y disfrutar más en cada uno de esos entrenamientos. Y mostrar ganas de seguir demostrando que la edad es solo un número".

Vanesa Gimbert juega en el Athletic Club de Bilbao. Es una institución. Ha cumplido 39 años. Es la única jugadora de la Liga Iberdrola que ha disputado, no solo todos y cada uno de los minutos de esta temporada, sino también de la anterior.

"Tampoco le doy muchas vueltas, sí que me lo dicen, te paras a pensarlo y dices ?ostras? es realmente difícil pero yo intento hacer lo que vengo haciendo siempre en los diferentes equipos que he estado. Este año he notado que el cuerpo técnico me ha cuidado, quitando algún contenido, poniéndome de comodín en algún ejercicio y eso sí que lo he notado mucho. Lo que más noto es en el tema de recuperación, también tiro de experiencia, sé que hay cosas que no puedo hacer. Sin la genética no sería tan fácil", explica Vanesa en la web del Athletic.

Miriam Gutiérrez es madre, jardinera, política y campeona de Europa de boxeo con 36 años. La 'Reyna' Gutiérrez como es conocida en el gimnasio. Es concejala por el Partido Popular en su localidad (Torrejón de Ardoz, Madrid).

"Cada uno tiene sus metas y me encanta tenerlas, tener la ilusión, tener unos sueños cuando duermes pero despertarme e ir a por ellos, es una de las cosas que tengo grabadas a fuego conmigo" asegura Miriam. La 'Reyna' cuenta con un récord profesional de 11 victorias, 4 por la vía rápida y ninguna derrota desde que diese el salto al profesionalismo en el año 2017.

Además cuenta con siete campeonatos de España amateur y acaba de derrotar a la húngara Bianka Majlath por el cinturón WBA oro femenino en Torrelodones (Madrid) .

"Lo que hago para estar tal y como estoy ahora, es tener un gran descanso, tener mis entrenamientos correspondientes y luego la familia y el equipo detrás que va empujando para conseguirlo" afirma a Efe.

Miriam fue víctima de malos tratos cuando estaba embarazada de ocho meses y tras superar ese episodio dirige varias iniciativas contra la violencia de género y el 'bullying' infantil en los colegios. La púgil ve factores clave para llegar a la madurez en forma. "Escuchar, observar, aprender y equivocarse muchas veces. Contar con una grandísima alimentación, grandes retos y mucha ilusión por llegar a ellos en buenas condiciones". Eso le mantiene alerta y en forma.

El doctor Antonio Escribano, más allá de la medicina, apela a la sociología y en pleno análisis lanza un mensaje para la reflexión, una idea que abre el debate. ?No será que los veteranos triunfan y alargan su vida deportiva porque los jóvenes no aprietan lo suficiente?. "Igual la gente joven en la actualidad tampoco compite con los de mayor experiencia. La gente joven no plantea retos competitivos a los deportistas mayores. Porque yo recuerdo cuando había deportistas con 28, 30, 35 años que ya había gente con 18, 19, 20 años que apretaban y ya le plantaban cara a los veteranos".

"Hoy día quizá eso no aparezca, o bien los de arriba mantienen un nivel competitivo muy alto o bien los de abajo no alcanzan un nivel competitivo suficiente como para retar a los demás. No lo sé bien, pero lo dejo ahí en el aire como reto por si alguien quiere darle una vuelta y ver si realmente existe esa situación", apostilla el doctor Antonio Escribano.