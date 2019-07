Joao Félix: "Estoy aquí para hacer historia"

Joao Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, no le presta "ninguna" atención al precio de su traspaso, 126 millones de euros, ni siquiera siente la presión de esa cantidad ni de suplir a Antoine Griezmann, del que toma el '7' con un desafío enorme e insistente: "hacer historia".

"Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. O ninguna. Simplemente hago mi trabajo", explicó dos veces con naturalidad, consciente de que su llegada está acompañado de un traspaso récord en el Atlético, en el Benfica y el fútbol portugués.

El cuarto fichaje más alto económicamente hasta ahora de la historia del fútbol es un chico de 19 años, que apenas lleva un año en la elite, pero que sólo ha necesitado ese tiempo para ser la irrupción más impactante de la última temporada y, a la vez, para ser el elegido por el Atlético para suplir a Antoine Griezmann, su mejor goleador de los últimos 40 años, con 133 tantos en 257 duelos.

"No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", valoró Joao Félix, que lucirá el '7' del francés, que agota sus horas en el club mientras no se presenta a la pretemporada y espera el pago de su cláusula de 120 millones del Barcelona.

"Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia en el club", proclamó en sus primeras palabras de la comparecencia el delantero portugués, ya internacional absoluto con su selección, en la que ha coincido con Cristiano Ronaldo, con las inevitables comparaciones que surgen cuando otro portugués como él ha valido 126 millones.

"Es un gran jugador, actualmente es el mejor del mundo y a lo mejor el de siempre. Cuando estábamos en la selección él me hablaba de Madrid, que le gusta mucho, pero yo estoy aquí para hacer mi historia. Para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo quiero ser yo mismo", dijo el joven, cuya definición goleadora es indudable. Ha marcado 20 goles en 43 duelos, con 11 asistencias.

Griezmann ya es pasado en el Atlético. Joao Félix es presente y futuro. "El número 7 que te vamos a entregar (era el dorsal del francés hasta este verano y lo será del portugués desde ahora) es la camiseta del compromiso", enfatizó Enrique Cerezo, presidente del club, que retrocedió al pasado miércoles para elogiar al atacante,

Ese día, el club anunció su fichaje, sobre las 20.00 horas, con un vídeo con él en el Museo del Prado de Madrid. "Rodeado de tanta obra de arte, no hay mejor sitio", rememoró este lunes el dirigente, que habló de sus "virtudes innatas" y que remarcó: "La palabra que mejor le define es talento. Su progresión no tiene límites".

Con camisa blanca, pantalón gris, zapatillas negras y suela blanca, sin cortaba, sobre las 13.10 horas entró en el auditorio del Wanda Metropolitano Joao Félix, que no estará solo en Madrid. Ha sido "difícil" despedirse del Benfica y dejar su país, como él mismo admitió este lunes. Para minimizar ese impacto, cuenta con la compañía en la capital de España de sus personas más allegadas.

"No es fácil salir de mi casa y de Portugal. Voy a tener siempre a mis padres. A mi hermano no, porque juega allí, pero mis padres y mis amigos me van a acompañar siempre. Nunca he estado solo y no voy a empezar a estarlo ahora", expresó en una presentación que, como su fichaje o la inversión, fue especial por diversos matices, diferentes a la cotidianeidad de estos actos en el Atlético.

Uno fue la expectación, con medio centenar de cámaras de televisión, una veintena de fotógrafos y una cantidad nada habitual, superior, de medios; otro la presencia, por ejemplo, de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, que incluso se fotografío con él, Enrique Cerezo y Andrea Berta, el director deportivo, en el estrado, o la participación de leyendas como Adelardo Rodríguez o Paulo Futre, palabras incluidas, y Luiz Pereira o 'Cacho' Heredia.

Adelardo, el futbolista con más partidos de la historia del club, con 553, además de diez títulos -nadie ha ganado tanto como él en el Atlético-, le instó a seguir los pasos de su compatriota Paulo Futre, a su lado, contundente en los halagos para Joao Félix, al que calificó como "el niño de oro".

"Escuché hace dos meses o quizás más que iba al Madrid, al Barcelona, al París Saint Germain, al Manchester, a la Juve... Cuando he visto que venía aquí ha sido una felicidad increíble. Tiene todo para triunfar. Tiene el talento y el carácter. Está preparadísimo ya para la guerra. Para la lucha", dijo Paulo Futre.

En las butacas, también asistieron a la presentación Lázaro Albarracín, vicepresidente de la entidad; sus familiares; sus amigos sus agentes, encabezados por Jorge Mendes...

Todos observaron con detenimiento el vídeo de algunas acciones y goles de Joao Félix. ?Algún mensaje para las defensas? "Ya lo verán en los vídeos", contestó el nuevo '7' del Atlético, antes de volver al trabajo en Los Ángeles de San Rafael con el equipo con el que ha firmado por siete cursos y con el que pretende "hacer historia".

Iñaki Dufour