Filipe Luis no descarta volver a Brasil para fichar por el Flamengo

El lateral brasileño Filipe Luis anunció este domingo que hablará con los directivos del Atlético de Madrid antes de decidir su futuro, en el que no descarta regresar a Brasil para fichar por el Flamengo, del que reconoció que es seguidor.

"Lo primero que voy a hacer es ir al Atlético, hablar con ellos, ver qué necesita el club y que no. Y qué gente escoge para el futuro. Luego tendré que tomar una decisión que es difícil, pero tengo que tomarla. Tengo ofertas y la tomaré con clama", aseguró el lateral brasileño tras la final de la Copa América.

Filipe Luis, que acabó contrato con el Atlético el 1 de julio, aseguró que todavía no tiene decidido dónde jugará la próxima temporada. "Espero tomar la mejor decisión, tener la cabeza fría. En el Atlético son 8 años, tengo un deber de hablar con ellos, y a partir de ahí veremos", añadió.

El lateral aparece con la camiseta del Flamengo en una fotografía publicada por Lucas Paquetá en su cuenta de Instagram. En esta, ellos dos y Daniel Alves llevan camisetas del conjunto de Río de Janeiro.

"Soy flamenguista desde pequeño. Flamengo está en un momento que puede luchar por todo. La mayor decisión es estar en Europa o volver a Brasil, jugar la Champions en Europa, la mayor competición del mundo, o escoger volver a Brasil", relató.

No obstante, el lateral de la 'Canarinha' aseguró que no ha tenido conversaciones con el club carioca, ya que durante la Copa América su prioridad era la selección.

"No, no he hablado sobre la posibilidad del Flamengo porque dejé claro que primero quería estar en la Copa América, no faltar nunca el respeto a la selección. Pero es un club espectacular y el Maracaná es un estadio espectacular. En los próximos días espero tomar una decisión", añadió tras ganar la Copa América.