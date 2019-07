Sousa, el amigo de Nadal seguido por Mourinho

El tenis portugués está de enhorabuena gracias a Joao Sousa, amigo de Rafael Nadal y seguido por el técnico Jose Mourinho, y el primer representante de este país, hombre o mujer, que lucha por lograr los cuartos de final de un Grand Slam, precisamente este lunes con el jugador balear, dos veces campeón en Wimbledon.

Tras eliminar este sábado a Daniel Evans, el último de los seis británicos que iniciaron el cuadro (4-6, 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4), en la Pista Uno y con Mourinho en las gradas como testigo, Sousa se mostró feliz y orgulloso.

"Ahora creo que es tiempo de descansar y disfrutar de esta victoria, porque ha sido muy duro ahí fuera", comentó. "Rafa es un gran jugador y no hay palabras para describirle. Estoy seguro que tendré al público en mi contra", dijo Sousa, que ya causó sorpresa al vencer al croata Marin Cilic en segunda ronda, y marcar su victoria 50 en el Grand Slam.

Representado en su tiempo por Jorge Mendes, representante de Mourinho y de Cristiano Ronaldo, entre otros, y entrenado por Francis Roig, técnico de Nadal, años atrás en la academia BBT de Barcelona, cuando el portugués llegó allí con 15 años, Souza se sintió orgulloso de su país tras el éxito este año en Wimbledon.

"He hecho historia para mi país y me siento orgulloso de ser parte de esa historia. Somos un pequeño país pero me siento muy orgulloso de ser parte de este pequeño país", dijo.

"Ojalá pueda jugar a un buen nivel, porque intentaré dar lo mejor para ganar", comentó sobre Nadal con quien ha perdido en las dos ocasiones que se ha enfrentado, y a cuya escuela de Manacor ha viajado en infinidad de ocasiones para entrenarse.

"Fue un partido increíble. El público fue también increíble, nunca he jugado ante unos aficionados así. Jugar en la Pista Uno de Wimbledon es un sueño hecho realidad, y ganar y estar en octavos es algo fabuloso", añadió.

Nadal y Sousa son dos de los nueve jugadores con 30 años o más que han alcanzado los octavos este año, una ronda que pasará a la historia porque allí se han concentrado los más longevos desde la Era Open en un Grand Slam, al igual que sucedió hace casi cuatro semanas en Roland Garros.

El duelo contra el español le llega a Souza en su sexta participación consecutiva en Wimbledon y la 27 en un grande, cuando Nadal acaba de marcar su victoria 51 en este torneo igualando con el sueco Bjorn Borg, y logrando la 35 esta temporada, lo mismo que Federer, superando ambos en una al griego Stefanos Tsitsipas.

Nadal busca sus 39 cuartos en el Grand Slam y los séptimos en Wimbledon. Souza, seguir haciendo historia para su país después de haber logrado también los octavos en el US Open en 2018, al perder en esa ronda con el serbio Novak Djokovic.

En el Grand Slam, el portugués nunca ha ganado a un jugador situado entre los cinco primeros. Ha perdido todos los ocho enfrentamientos contra los jugadores de ese grupo.

Antes de su victoria contra Cilic, 18 del mundo, su triunfo más importante en un Grand Slam se había dado contra Pablo Carreño, entonces 12 del mundo, cuando el español se retiró debido a una lesión en el muslo izquierdo (4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0) en la segunda ronda del US Open el año pasado.