Foyth revela que dudaron en ir a recoger la medalla en protesta por el arbitraje

El defensa argentino Juan Foyth reveló este sábado que su selección dudó en salir a recoger la medalla de bronce tras ganar por 2-1 a Chile, en protesta por el mal arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, que expulsó a Lionel Messi.

"Dudamos en salir, la verdad que dudamos en salir, pero bueno también sabíamos que Chile estaba fuera, y bueno también fue por una cuestión de respeto a ellos que decidimos salir", afirmó el lateral en zona mixta del Arena Corinthians tras el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019.

Messi fue expulsado junto con el central chileno Gary Medel en el minuto 37 tras una trifulca entre ambos que el colegiado paraguayo castigó con roja directa, una decisión que el VAR ratificó.

"No era para expulsar", sentenció Foyth, quien también sembró sus dudas sobre el penalti que transformó Arturo Vidal a favor de la Roja tras una falta de Lo Celso sobre Aránguiz, pues "no sabe si fue o no" dentro del área, pero él, en la cancha, "lo vio fuera".

El lateral cree que fue un "partido difícil también para el árbitro" y, en este sentido, opinó que no estuvo "correcto".

En cuanto al balance final de esta Copa América 2019, Foyth indicó que fue bueno, aunque se sienten insatisfechos con la medalla de bronce.

"El tercer puesto no nos llena, no nos gusta, queríamos más, pero bueno el balance dentro de la cancha creo que fue bueno", expresó.