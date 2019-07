Scaloni confirma su continuidad como técnico de Argentina hasta el 30 de diciembre

El técnico argentino Lionel Scaloni, confirmó este viernes que cumplirá su contrato y seguirá al frente de la selección albiceleste hasta el 30 de diciembre, pero que más allá de esa fecha no puede hablar.

"Hablé con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia) hace poco y seguro que continuamos hasta el 30 de diciembre, que es cuando termina mi contrato. Esperamos cumplirlo y de más allá no se habló", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

Scaloni compareció en el Arena Corinthians de Sao Paulo, donde este sábado jugarán contra Chile por el tercer y cuarto de la Copa América, tras caer eliminados en las semifinales ante Brasil.

Sobre su futuro, garantizó que, después de la Copa América, dirigirá al combinado argentino los seis partidos previstos hasta la finalización de su contrato y que después la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "tendrá que tomar una decisión".

El seleccionador comentó que está "bien" y que se encuentra "cómodo" en el cargo y que no puede decir si le gustaría continuar o no porque siempre se habló de firmar un contrato de un año.

"No puedo opinar más allá de eso. Cuando asumí era un reto difícil, eso lo quiero remarcar. Algunos pueden decir que es algo que lo hubiera hecho todo el mundo, pero para nosotros no fue fácil, fue un reto difícil, complicado y lo sacamos adelante", subrayó.

Reconoció que no tiene experiencia en los banquillos ("Eso está claro"), pero destacó que desde que asumió el año pasado hasta hoy, es "otro entrenador".

"La oportunidad que me dieron no mucha gente la puede llegar a tener. Empecé en lo más alto y otros que quisieron estar acá no pueden tener esa oportunidad. Yo la tuve y estoy eternamente agradecido", indicó.

"Si estoy capacitado o no, no sé. Te digo que soy otro entrenador, pero ello no me da pie a decir si puedo seguir o no, pero lógicamente yo me siento otro entrenador. Desde el primer partido, contra Guatemala, al último contra Brasil hay una gran diferencia", amplió.

A su juicio, los seis partidos que le quedarían tras terminar la Copa América no serán una prueba para determinar su continuidad o no porque "su prueba ya pasó", que fue "traer" a una generación nueva y "hacer jugar y competir como competieron".

"Esa fue mi prueba. Hacer que esos pibes se pongan la camiseta y compitieran como compitieron. Estoy muy orgulloso de ellos y para nosotros es un triunfo eso", manifestó.

"Si no seguimos, al que venga le habremos dado una buena mano porque tiene por donde tirar, eso es lo mas importante", sentenció.

No obstante, señaló que la "única certeza" es que serán "los jugadores los que van a sacar Argentina adelante", independientemente del técnico que se siente en el banco.

Para él, "el futuro de la selección son los jugadores y no los entrenadores".