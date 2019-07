Cueva, un mago y una carta bajo la media para ir al Maracaná

En la sorprendente selección peruana que ha dejado por el camino en esta Copa América a dos favoritas como Uruguay y Chile para llegar a la final del Maracaná contra Brasil, la magia es cosa de Christian Cueva.

El menudo mediapunta del Santos brasileño se mueve con libertad en el frente del ataque de la 'Blanquirroja', se asocia con sus compañeros en los extremos, André Carrillo y Edison Flores, busca al goleador Paolo Guerrero y distribuye pinceladas de magia, que procede de su calidad futbolística... Pero también de otro lugar.

Una cámara televisiva durante el Chile-Perú reveló el secreto: en la media derecha de Cueva, de color blanco, se intuía oculta una carta. El 8 de diamantes de la baraja inglesa. ?Cuál sería el motivo de la presencia del naipe?

La respuesta la tiene Ernesto Carpio Tirado, el 'mago Plomo', un ilusionista peruano que conduce un programa televisivo sobre fútbol en el que acompaña a la selección peruana.

"Es un 8 de diamantes, una costumbre, una cábala del fútbol, parte del folclore y la buena onda que tenemos", asegura a EFE el mago peruano, presente en Río de Janeiro para la final del Maracaná del domingo.

Carpio, que ha acompañado a la 'Blanquirroja' en las últimas tres ediciones de la Copa América, elabora su programa y al mismo tiempo surte de un nuevo naipe a Cueva para cada encuentro. "Yo le doy una carta nueva cada partido, la misma carta pero nueva. Ese 8 ahí se destruye", comenta.

La cábala, como se denomina a las costumbres ampliamente extendidas entre los jugadores de fútbol y los técnicos para atraer a la suerte, viene de lejos.

En concreto, tiene su origen en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 ante Argentina, el 6 de octubre de 2016. Perú levantó dos veces un resultado adverso, la última, para el 2-2 final, con un gol de penalti de Christian Cueva.

"Estoy casi seguro que la primera vez fue antes de un partido de eliminatorias contra Argentina en el que él mete un gol de penal. Y a partir de ahí cortamos, retomamos. Antes era el 10 de diamantes, porque llevaba la '10', ahora es un 8 porque lleva la '8'", detalla el Mago Plomo.

Este particular ilusionista acumula más de 23 años haciendo magia y cinco con su programa 'El fuera de lista', que emite un canal de pago peruano, y con el que acompaña a la 'Blanquirroja', vinculando trucos con fútbol o haciendo pequeños juegos a los futbolistas.

De ahí viene la historia con Cueva. "Siempre que nos encontrábamos le hacía algún truco, y un día le dije 'ponte esto en la media que vas a hacer gol'. Salió el gol y generó la cábala", explicó Carpio, a tres días de comprobar si tendrá éxito en el Maracaná.

Un estadio donde el naipe mágico ya ejerció su influjo, en el Bolivia-Perú de la primera fase en el que la 'Blanquirroja' se impuso por un rotundo 1-3.

Nada más acabar el partido, el mago se encontró con Cueva, y le preguntó: "?Sigues con la cábala?". "Sí, y que no me la saquen", respondió el mediapunta peruano, que semanas después, tras el 0-3 a Chile de semifinales, le regaló la camiseta.

Ante Brasil, el rival que le humilló con un abultado 0-5 en la fase de grupos en el Arena Corinthians de Sao Paulo, Perú retorna a una final 44 años después de la última, en 1975, la del último título inca, logrado en el partido de desempate contra Colombia en Caracas (Venezuela), con 1-0, gol de Hugo 'Cholo' Sotil.

Descubierta la de Cueva, ?guarda Perú más cábalas en su guardarropa? El 'Mago Plomo', fiel a su profesión, no revela sus trucos. Pero deja una frase ambigua, que da a entender que la carta bajo la media no es la única medida que tiene la 'Blanquirroja' para atraer a la diosa fortuna.

"Hay otras cábalas que no se pueden contar, hay algunas que se van sabiendo y se van generando otras que son más ocultas... Estamos para hablar de la que ya se sabe. Tiene que haber una parte secreta, si no, no sería tan interesante", señaló a EFE, enigmático y sonriente, el ilusionista.

En el fútbol, como en la magia, no todo son trucos. El trabajo del conjunto liderado por el entrenador argentino Ricardo Gareca llevó a Perú a un Mundial, el de Rusia 2018, 36 años después de su última participación, y ahora le ha permitido volver a una final de la Copa América tras 44 años de espera.

Ante un reto de enormes dimensiones como afrontar una final contra la anfitriona en busca de un nuevo 'Maracanazo', ?quién le niega su influjo a la suerte?.

Miguel Ángel Moreno