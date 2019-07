Rosselló cataloga de "pataleo" la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, catalogó este jueves de "pataleo" la demanda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) interpuso con el propósito de derogar la Ley 29-2019.

Esa normativa exonera a los municipios de Puerto Rico de la obligación de pagar una aportación municipal a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como "Pay as you Go" y al Plan de Salud del Gobierno.

Rosselló, en conferencia de prensa, sostuvo que la demanda de la JSF no tiene justificación y es un "pataleo".

Rosselló dijo que cuando firmó la Ley 29, cuya aprobación impugna la JSF, el Gobierno había certificado los fondos que se necesitarían para sacar adelante la iniciativa sin asumir problemas financieros.

"Mientras hacemos el trabajo de identificar los recursos para poder asignarle y trabajar con una visión a largo plazo, ellos -la JSF- simplemente lo que quieren es tener un cheque en blanco para hacer y decir lo que quieran", subrayó.

"Tratan de poner la perspectiva de que estamos violentando la ley Promesa. No señor, la Ley Promesa es clara y la política pública le recae al Gobierno de Puerto Rico determinarlo", zanjó.

La JSF anunció públicamente el miércoles la presentación de una demanda contra el Gobierno puertorriqueño para que se invalide la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios que exime a estos del pago de su aportación al sistema "PayGo" de retiro de los jubilados y la reforma de salud.

La entidad federal dio a conocer que fue presentada una demanda contra el gobernador y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal federal para evitar que el Ejecutivo ponga en efecto la Ley 29 y obligar al Gobierno a cumplir con la normativa Promesa.