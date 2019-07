Márquez no se fía y afirma que "al final habrá que marcar las diferencias"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor consecutivamente de todas las carreras que ha disputado en el trazado alemán de Sachsenring desde 2010, no se fía de sus rivales y afirma que "las otras motos no van mal y al final habrá que marcar las diferencias" si quieren ganar "pero arriesgar hasta un punto".

"Yo creo que la moto va a ir bien, al final estamos mostrando una buena regularidad en todos los circuitos, en algunos va mejor, en otros va peor, pero me quedo un poco con los resultados del año pasado cuando en una parte de la carrera incluso Valentino me apretó bastante y luego pude abrir más hueco, pero mirando la clasificación, Yamaha estaba segunda y tercera; cuarto, quinto y sexto Ducati, así que las otras motos no van mal", recalcó Márquez.

"Aquí son nueve victorias consecutivas pero es un año nuevo, gran premio nuevo, y tenemos que entender cuál es nuestra posición o dónde nos posicionan nuestros rivales durante el fin de semana y el objetivo, como en cada gran premio, es intentar ganar el domingo pero durante el fin de semana los rivales te van poniendo en el sitio; intentaremos hacer un buen fin de semana para luchar por la victoria", reconoció el piloto de Repsol Honda.

Su superioridad en Sachsenring también lo era en Austin (Estados Unidos), donde este año acabó por los suelos, y por eso comentó que tiene esa circunstancia "muy presente".

"Saben -en su equipo- que me dolió, y cuando te duele una cosa pues te sueles acordar más durante todo el año, no me acuerdo de la victoria de Argentina sino que me acuerdo de la derrota, de la caída de Austin, y lo tienes presente, pero no voy a salir pensando en que si me caigo".

"Tengo que salir pensando en que tengo 44 puntos de ventaja y que el objetivo es irme de vacaciones con más puntos, no con menos, así que ese es el objetivo principal", aseguró Márquez.

Márquez no quitó méritos a ninguno de sus rivales, no a las Ducati, que aseguran que en Sachsenring lo pasan mal, pero el de Repsol Honda afirmó que "las Ducati no van tan mal como en el pasado. Ducati ha conseguido lo que nosotros estamos intentando conseguir, una moto más estable, tener menos puntos fuertes pero sufrir menos en los puntos débiles".