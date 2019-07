Petrachi, director deportivo Roma: "Los que dudan de Higuaín están locos"

Gianluca Petrachi, nuevo director deportivo del Roma, consideró este jueves que los que "dudan" del valor del argentino Gonzalo Higuaín "están locos" y que el "Pipita" está en sus ideas para el futuro en caso de que el bosnio Edin Dzeko salga del equipo.

"Creo que los que dudan de Higuaín están locos. En este momento ha perdido un poco de confianza, pero sin duda nos vendría bien en el Roma, si Dzeko terminara saliendo", afirmó Petrachi en su rueda de presentación como nuevo director deportivo romanista, organizada en el centro deportivo de Trigoria (afueras de Roma).

"Las motivaciones son muy importantes, y si se abriera alguna opción de negociación con el Juventus, Higuaín tendría que ser el primero en estar convencido", prosiguió, al referirse al hecho de que en este momento el "Pipita" no se plantea ir a ningún club italiano que no sea el cuadro turinés, según informó su hermano y representante, Nicolás Higuaín.

Petrachi, que llegó al Roma tras lucirse en los últimos años como director deportivo del Torino, opinó que el cuadro capitalino es el ideal para que Higuaín se relance tras la última temporada negativa.

"Estoy tratando de fichar a jugadores motivados. No me hago engañar por el nombre de un gran campeón si luego este no está motivado. Pare volver a ver al mejor Higuaín no hay mejor solución que el Roma", afirmó.

También apeló a la gran trayectoria del argentino Gabriel Batistuta en el Roma, que se coronó como campeón de Italia en 2001.

"Aquí podría seguir la estela de Batistuta, que dejó unas huellas indelebles. Pero son cuestiones de mercado que veremos más adelante", dijo.

Petrachi sustituye en el Roma a Ricky Massara, pasado al Milan, quien había anteriormente reemplazado al español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi" después de que este abandonara su cargo el pasado marzo por sus divergencias con la sociedad americana.