Federación de Alcaldes contra decisión de Junta de demandar a Gobierno P.Rico

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, se mostró este jueves en contra de la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de demandar al Gobierno de Puerto Rico con el propósito de derogar la Ley 29-2019.

Molina, a través de un comunicado, insistió en rechazar la iniciativa de la JSF, que pretende dejar sin efecto una norma aprobada por el Gobierno que exonera a los municipios de Puerto Rico de la obligación de pagar una aportación municipal a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como "Pay as you Go" y al Plan de Salud del Gobierno.

"Con esta acción la Junta de Supervisión Fiscal pretende desmantelar a los municipios de Puerto Rico, lo que afectará a su vez todos los servicios esenciales que ofrecemos a nuestros constituyentes", indicó el funcionario.

Recordó que esos servicios incluyen la recogida de la basura, mantenimiento de parques y áreas recreativas, manejo de emergencias, ayudas a personas de edad avanzada y escasos recursos, pavimentación de carreteras y limpieza, entre muchos otros.

El primer vicepresidente de la Federación y alcalde de Naguabo, Noé Marcano, expresó por su parte que el gobernador, Ricardo Rosselló, cuenta con el respaldo de todos los alcaldes de Puerto Rico en este proceso que se decidirá en el Tribunal Federal.

"Esta decisión de la Junta no solo afecta los servicios que brindamos los municipios, sino que podría poner en peligro el sustento de las familias de cientos de empleados municipales. El gobernador de Puerto Rico no está solo y tiene el respaldo de los 78 alcaldes de nuestra isla para dar la batalla en los tribunales", expresó Noé Marcano.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación de Alcaldes y alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lorna Soto, hizo un llamado a la unidad del pueblo de Puerto Rico para que se manifiesten en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.

"Todos los residentes de Puerto Rico nos veremos afectados de alguna manera por esta decisión de la JSF. En el caso de Canóvanas, podrían afectarse los servicios de Salud que ofrece nuestro Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), perjudicando así a 95 mil pacientes de Canóvanas y pueblos limítrofes que acuden anualmente a nuestro CDT", expresó la alcaldesa de Canóvanas.

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico agrupa a los municipios gobernados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Gobierno.

La JSF anunció públicamente el miércoles la presentación de una demanda contra el Gobierno puertorriqueño para que se invalide la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios que exime a estos del pago de su aportación al sistema "PayGo" de retiro de los jubilados y la reforma de salud.

La entidad federal dio a conocer que fue presentada una demanda contra el gobernador y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal federal para evitar que el Ejecutivo ponga en efecto la Ley 29 y obligar al Gobierno a cumplir con la normativa Promesa.