Maglione: "corrupción hay en todos lados"

R: A veces hay. El caso de Lamine Diack y la corrupción a nivel de algunos dirigentes africanos es una realidad. Diack sigue sin poder salir de Francia y hay cosas que suceden, pero el COI está atento a través de su Comisión de Ética y de Controles. La FINA tiene su Comisión de Ética y de Reglamentos y todo para controlar todos esos aspectos. Se mueve mucha plata en todos estos casos, hay que tener una auditoría externa, interna, gente profesional que maneje el dinero. Es así el sistema. Corrupción hay en todos lados. Hay gente muy ambiciosa. Y hay casos que uno no sabe si realmente son reales o no. Y que hubo corrupción en Brasil en los Juegos Olímpicos es una realidad, hay datos tangibles.

P: Pero la opinión pública tiene esa imagen...

R: Corregir eso es imposible, son hechos que hay que analizar y entonces la gente cree que no existe o la gente cree que existe. El Comité Olímpico Internacional maneja billones de dólares y maneja tres millones y medio de dólares por día y todo, el 80 por ciento, va a los deportistas de manera directa o indirecta, en los programas de solidaridad olímpica. Corrupción son casos superaislados, a mi manera de ver, lo que pasa es que a eso se le da una gran trascendencia. Mejor, porque así se genera que a nadie se le ocurra hacer manejos extraños.

P: ?Veremos alguna vez unos Juegos Olímpicos en África?

R: Ahora va a haber los Olímpicos Juveniles en Dakar...

P: ?Podrían ser un paso hacia los mayores?

R: Sí, porque el COI invierte sumas muy importantes de apoyo a los países que hacen los juegos y todo está en que definan (...) Sudáfrica es un país que se desarrolla, que es importante y ha hecho grandes congresos mundiales del deporte. Hizo el Mundial de fútbol y quién sabe si se presenta en algún momento como sede. O Egipto, Túnez, yo qué sé. Puede suceder.

P: ?Cómo conviven en el olimpismo los dirigentes, que tienen una edad avanzada, con los más jóvenes?

R: Creo que en todos los lugares se necesitan todas las generaciones. Soy un convencido. El mundo no se hace solo con los jóvenes ni con los viejos ni con los de mediana edad. En el mundo la base de todo desarrollo en un país es escuela libre, gratuita y en buenas condiciones.

P: Jugando a los adivinos, ?veremos en un futuro e-sports en los Juegos Olímpicos?

R: Va a haber deportes online en los I Juegos de Playa que iban a hacerse en San Diego y se van a hacer en Catar en octubre. Uno que no esté viendo los juegos puede competir con uno de los que está en el evento.

P: ?Qué opina de ellos?

R: No entiendo nada. Nunca jugué. El tiempo de los seres humanos se agota dentro de las 24 horas, dormir 6-7 horas y después trabajar, hacer cosas, la mente se acuesta pensando en esto y lo otro y así se dan los resultados. Después los problemas de salud, que es cuestión de suerte. A la edad que he llegado ni entiendo que esté en estas cosas.

P: ?Veremos alguna mujer presidiendo el COU o el COI?

R: Sí, puede haber, porque acá tenemos presidentas de federaciones muy inteligentes y muy capaces. Podría ser. Nosotros le estamos dando cada vez mayor participación a las mujeres en comisiones, en la asamblea y todos lados.

P: ?No considera que sigue habiendo un techo de cristal para que las mujeres alcancen la dirigencia?

R. No. En los últimos Juegos Olímpicos hubo la misma cantidad de hombres que de mujeres, no quiero equivocarme, o porcentajes muy similares y se estimula. Los países árabes cada vez permiten más la participación de la mujer. En el COI acaba de entrar Nawal El Moutawakel, que es de Túnez, que es una mujer destacadísima, la primera mujer medallista árabe. ?Por qué no puede ser? Fue candidata a la elección pasada, ?y por qué no puede ser candidata ahora? Todo es cuestión de tener el apoyo y los votos.

