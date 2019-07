Carnegie honrará a poeta Richard Blanco por sus aportes como inmigrante

El poeta Richard Blanco será honrado este jueves 4 de julio como uno de "Los grandes inmigrantes" por la Corporación Carnegie de Nueva York, que resalta "sus contribuciones a la sociedad", tal como informó este miércoles la Universidad Internacional de Florida (FIU).

"Ahora más que nunca, este es un recordatorio importante para abrazar nuestro espíritu esencial como una tierra de inmigrantes", manifestó Blanco en un comunicado de la universidad floridana, donde estudió.

El tributo es "un testimonio de la contribución duradera de los inmigrantes a la vitalidad y prosperidad de nuestro país", agregó.

Blanco logró reconocimiento internacional cuando en 2013 presentó su poema "One Today" en la segunda investidura del presidente Barack Obama (2009-2017), lo que lo convirtió en el más joven, el primer inmigrante, el primer latino y el primer poeta abiertamente homosexual seleccionado para tal honor.

De padres cubanos y nacido en Madrid (España), Blanco, de 51 años, ha abordado problemas sociales a través de poemas como "Until We Could", una celebración del amor y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y "Seventeen Funerals" para las 17 víctimas del tiroteo en una escuela de Parkland, en el sur de Florida, ocurrido en febrero de 2018.

La conexión humana siempre ha estado presente en la obra de Blanco, resalta FIU, donde el poeta se graduó de Ingeniería en 1991 y de una maestría en Bellas Artes seis años después.

Blanco, hijo de exiliados, era un bebé de solo 45 días cuando llegó a Nueva York con sus padres, que después se establecieron en Miami, donde ahora es profesor de FIU.

Desde 2006 cada 4 de julio, la Carnegie Corporation de Nueva York honra el legado de Andrew Carnegie celebrando las contribuciones de gran alcance de los inmigrantes, un reconocimiento del que hasta la fecha han sido receptores unas 600 personas.

Carnegie, un inmigrante escocés, creía que la infusión de talento que los inmigrantes traen al país mantiene a la sociedad vibrante.

Este año además de Blanco serán honrados otros 37 inmigrantes, originarios de 35 países, entre quienes figuran la violinista japonesa Midori, el exgrandes ligas panameño Mariano Rivera, la congresista por Florida y de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell y el exalcalde de Miami Tomás Regalado (Cuba).