La delegación uruguaya a los Panamericanos con ilusión por sumar más medallas

La delegación uruguaya que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, la más numerosa de la historia del país, parte con ilusión por ser la que también obtenga más medallas de su palmarés, según expresaron este miércoles en Montevideo autoridades y deportistas.

La regatista Dolores Moreira y el karateca Maximiliano Larrosa fueron los encargados de recibir el pabellón que portará la expedición, en ausencia de la tiradora Julieta Mautone, quien será la abanderada en los Juegos que se celebrarán en Perú del 26 de julio al 11 de agosto.

La Torre de Telecomunicaciones de Antel fue el escenario de la ceremonia, que contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Julio César Maglione, y el titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Fernando Cáceres, además de representantes de diversas federaciones nacionales.

Aproximadamente la mitad de los 145 deportistas de 27 disciplinas que competirán en los Panamericanos acudió a una gala emotiva, en la que Cáceres abordó su casi segura despedida del cargo, teniendo en cuenta que en marzo de 2020 habrá un nuevo gobierno en Uruguay, fruto de las elecciones presidenciales de octubre.

El secretario nacional de Deporte indicó a Efe que espera "un desempeño histórico" en relación con participaciones anteriores.

"Creemos que vamos a venir con algunas medallas más y mejor performance general. Lima va a ser un Panamericano extraordinario por el país que lo organiza, por las condiciones en que lo va a hacer y porque será en Sudamérica, que es nuestra casa", explicó.

Una de las máximas candidatas a presea es Lola Moreira, que ya obtuvo plata en Toronto en Laser Radial (vela), si bien recalcó que su "gran objetivo del año es clasificar a los Juegos" de Tokio 2020, para lo que tendrá dos oportunidades: el Mundial de su clase que se disputará en Japón del 16 al 24 de julio y los Panamericanos.

"Intento no pensar en eso (su condición de favorita) para no presionarme. Intento disfrutar y hacer lo que más me gusta, que es navegar. Representar a Uruguay es un plus, no lo tomo para nada como una presión", comentó a Efe.

Por su parte, Maxi Larrosa confirmó su aspiración de "meterse en el podio" en Lima, pese a la dura competencia que serán, en su opinión, el brasileño Douglas Brose, el venezolano Giovanni Martínez y el chileno Joaquín González.

"Hay condiciones, se ha dado todo, se ha entrenado para hacerlo, pero el deporte es especial. En el deporte no hay nada dicho antes, así que hay que ir, pelear con cada rival, no subestimar a nadie y tampoco sentirse menos que nadie", declaró a Efe tras la ceremonia.

Toronto 2015 finalizó con cinco medallas para la expedición uruguaya: oro para el equipo masculino de fútbol, plata para la regatista Moreira, y bronces para la selección femenina de balonmano y los atletas Emiliano Lasa (bronce) y Deborah Rodríguez (bronce).