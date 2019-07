Avión de combate suelta bombas de entrenamiento tras el impacto de un pájaro

Un avión de combate A-10C Thunderbolt II soltó accidentalmente tres bombas de entrenamiento sin explosivos sobre una zona del norte de Florida, a raíz del impacto de un pájaro en el fuselaje, informó la Fuerza Aérea.

Un comunicado de la base Moody, en Georgia, desde donde despegó este lunes el avión, señaló que no se han reportado hasta ahora daños materiales o humanos por la caída de las tres bombas BDU-33s, de 25 libras de peso cada una.

Se desconoce el lugar exacto donde cayeron, pero la Fuerza Aérea estima que pudo ser en una zona situada a unas 54 millas al suroeste de la base Moody, cerca de la localidad floridana de Suwannee Springs.

Las bombas caídas accidentalmente se usan en lanzamientos de entrenamiento como réplicas de las M1a-82.

El comunicado indica que aunque las BDU-33s no contienen explosivos sí cuentan con una carga pirotécnica de escasa potencia, e insta a quien las encuentre a no manipularlas, alejarse del lugar y cerciorarse de que no haya nadie más, para avisar a la Fuerza Aérea de su localización.