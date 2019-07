Ofrecerán en P.Rico concierto exclusivo de bandas sonoras series televisión

La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico y la Coral Lírica de Puerto Rico presentarán el 8 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) el "TV Series Concert", un espectáculo en el que interpretarán por primera vez las bandas sonoras de algunas series de televisión.

De esta forma, estas dos agrupaciones interpretarán la música de series como "Games of Thrones", "La Casa de Papel", "Sherlock", "Stranger Things", "Once Upon a Time" y "House of Cards", según explicó el director de la Orquesta Camerata Filarmónica puertorriqueña, Emanuel Olivieri.

"Nos complace estrenar esta música en Puerto Rico, ya que el público la venía pidiendo hace tiempo. Escogimos las series más solicitadas en nuestras redes", dijo Olivieri en un comunicado de prensa.

Olivieri dijo también que el concierto incluirá un segmento de series clásicas como "Los Simpsons", "Dr. Who", "Bonanza", "Hawaii Five-O" y otras que se remontan a la década de 1960.

"El concierto será un viaje nostálgico por la historia de la televisión, y un testimonio de la calidad musical de las series actuales", añadió Olivieri.

"Escuchar música orquestal en vivo es muy superior a escucharla de un televisor. Se perciben todos los detalles y la música tiene mucho más impacto", resaltó el director.

Junto a la orquesta participará la Coral Lírica de Puerto Rico, dirigida por JoAnne Herrero, lo que suma a más de 40 artistas en escena.

Olivieri, a su vez, invitó al público a ir disfrazado de su personaje favorito.

"Es una oportunidad para que los asistentes expresen su personalidad y se identifiquen con la música", abundó el también profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico e integrante de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

El "TV Series Concert" arrancará a las 05.00 de la tarde.

La Orquesta Camerata Filarmónica presenta una temporada anual que incluye conciertos de cine, videojuegos, anime, Navidad, Broadway y otros repertorios temáticos, con el fin de llevar el sonido orquestal a un público amplio.