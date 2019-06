Thiago Silva critica que no haya prórroga en cuartos y sí en 'semis' y final

El central brasileño Thiago Silva criticó este sábado la ausencia de prórroga en la ronda de cuartos de final de la Copa América y se preguntó por qué sí habrá tiempo suplementario en las semifinales y en la final del torneo.

"No entiendo cómo en una competición importante como ésta no hay prórroga en los cuartos de final, ?cuál es la diferencia para semifinal o final? O la pones o no la pones", expresó el defensa en una rueda de prensa en la ciudad de Belo Horizonte.

A su juicio, el hecho de no haber tenido prórroga en estos cuartos de final, de los que tres los cuatro cruces se han decidido en la tanda de penaltis, incluyendo la eliminatoria de Brasil con Paraguay, favorece a las selecciones "que no quieren jugar".

"Los equipos buscan correr los 90 minutos y llevar la decisión a los penaltis", aseguró.

Ello sumado al mal estado del césped de algunos estadios provoca que uno no consiga "mantener su ritmo de juego", factores todos ellos que fortalecen, según él, al combinado que se encierra atrás.

"No vi el Uruguay-Perú, pero seguramente Uruguay se haya impuesto para vencer el partido y Perú se encerró atrás, llegó a los penaltis y fue feliz", apuntó.

Asimismo, el defensa del París Saint-Germain consideró que un terreno de juego en buenas condiciones "es lo mínimo que tendría que hacerse" para ver "buenos partidos" y tener una mayor asistencia a los estadios con "entradas más baratas".

Y continuó con sus críticas a la organización de la Copa América 2019: "La logística del hotel en día de partido está siendo muy difícil, principalmente en Sao Paulo. El día del entrenamiento previo al partido, en el que reconocemos el campo, demoramos prácticamente una hora para llegar, en fin.... Podría haber sido un poco mejor, pero espero que para la próxima encuentren una solución mejor".

Brasil se medirá a Argentina el próximo martes a las 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la final del 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro.

Thiago Silva afirmó que no cree que el choque con la Albiceleste se decida en la prórroga porque ambas selecciones "buscarán el gol" y "en un determinado momento, alguna cometerá algún error".

"Es un partido de pequeños detalles", puntualizó.