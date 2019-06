Julio Baptista espera ganar experiencia entrenando un juvenil del Valladolid

El exatacante brasileño Julio Baptista, que se retiró de las canchas hace sólo tres meses y recibió el título de entrenador hace uno, debutará en la función como técnico de uno de los equipos juveniles del Real Valladolid español, en donde espera ganar experiencia para su nueva carrera.

"Terminé el curso de entrenador y voy a empezar en categorías inferiores, sobre todo para progresar. No hay prisa de hacerlo rápido. Lo que quiero es hacerlo bien. No hay una prisa por una necesidad de querer resultados inmediatos", afirmó el exjugador de la selección brasileña en una entrevista a Efe en Río de Janeiro.

Baptista no quiso confirmar cuál de los equipos de la cantera del Real Valladolid asumirá debido a que, "pese a que hubo un anuncio, no he firmado contrato, entonces no puedo anticipar nada", pero sí confirmó que quiere aprovechar la experiencia para iniciar una nueva carrera.

"De momento no puedo hablar mucho más porque todavía no he firmado. Por no haber firmado prefiero no dar tanto detalles. Es algo anunciado pero no está firmado. se hará oficial cuando yo lo firme", se apresuró a aclarar.

"Quiero especialmente ver cómo me encuadro y cómo me siento en esa nueva función y también tener esa experiencia. Voy a ver si es lo que realmente me encanta y si realmente voy a seguir adelante", afirmó el exjugador de clubes como Real Madrid, Sevilla y Málaga.

La oportunidad se la ofreció el también exfutbolista brasileño Ronaldo, actual presidente del Valladolid y con el que tiene una antigua amistad.

Baptista admitió que se trata de una gran responsabilidad y que quiere asumirla con todas las condiciones.

"Es una función que me encanta pero sabemos que ser entrenador no es fácil. Hay muchos que lo están intentando hace muchos años y no consiguen llegar. Hay que tener un tiempo de preparación y saber que, si al final no es posible, hay otras cosas en las que puedo trabajar en el fútbol, como en el área directiva", afirmó.

"Pero me encanta la función de entrenador porque es la que se acerca más a los jugadores y la que puede entrar en contacto directo con los jugadores para ayuda", agregó.

Baptista, un brasileño nacionalizado español, se formó como entrenador en el curso de la Federación Española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pocas semanas después de que anunciara el fin de su carrera como futbolista tras rescindir en marzo su contrato con el club rumano Cluj.

En su promoción como entrenador también se graduaron conocidos exfutbolistas españoles como Raúl, que asumirá como técnico del Castilla; Xabi Alonso, que se encargará de una filial de la Real Sociedad, y Xabi Hernández.

"Me formé en Europa y el haber hecho el curso en Europa se me ha abierto esa posibilidad", agregó.

Carlos A. Moreno