Hijo de Maldonado acusa al jefe de Policía por divulgar su licencia de armas

Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda de Puerto Rico, denunció este sábado que se divulgara la documentación de su licencia para armas y criticó por ello al comisionado de la Policía, Henry Escalera.

"Qué clase de inestabilidad hay con Escalera. Hoy sacaron mi listado de armas. Cuando en la historia de este país han hecho lo que este corrupto hizo? Yo no tengo problemas con que sea público, pero que publiquen el listado de todos los que tienen armas en Puerto Rico", señaló a través de su cuenta en la red social de Twitter.

"Si no fue usted, lo mínimo que espero es que se realice una investigación de por qué esa información fue enviada a los medios y la haga pública como hicieran conmigo. A los pajaritos de vuelo, les recomiendo no sigan instrucciones ilegales. Los que están hoy, mañana no lo van a estar, pero ustedes se quedan", indicó.

Escalera confirmó el viernes que la Policía investiga al hijo del secretario de Hacienda con el objetivo de "cumplir con lo establecido por la Ley, garantizar la seguridad y prevenir cualquier situación lamentable tanto para él, su familia o cualquier otra persona".

Las declaraciones del hijo del funcionario destituido siguen a la salida del secretario de Hacienda del Gobierno después de que el pasado lunes fuera revelado del cargo por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

El exsecretario de Hacienda denunció una hipotética trama de corrupción en su agencia que generó incertidumbre sobre supuestas irregularidades en el seno del Ejecutivo de Ricardo Rosselló.

El gobernador, de forma inmediata, destituyó a Maldonado por haber elegido los medios para denunciar esa supuesta trama y no informarle previamente, lo que generó que el hijo del funcionario asegurara que Rosselló habría tratado de influir sobre unos informes que dejarían mal parada la mala gestión del Ejecutivo en ayuda destinada a los damnificados por el huracán María.

La polémica provocó la salida del secretario de Hacienda y de la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, que dimitió al hacerse público que el FBI solicitó una serie de documentos asociados al papel del subcontratista Alberto Velázquez en esa agencia.

El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por su parte, confirmó esta semana que compareció ante un Gran Jurado federal para aclarar documentación relacionada con Velázquez.