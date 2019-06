Sainz: "McLaren no está en la Fórmula Uno para ser 'el mejor del resto'"

El español Carlos Sainz (McLaren) ocupa el séptimo puesto en el Mundial de Fórmula Uno, el mejor de entre los pilotos que no militan en las tres escuderías con posibilidades de estar en el podio; lo que en inglés se denomina "the best of the rest".

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria, la novena prueba del Mundial, el talentoso piloto madrileño explica cómo afrontará una carrera complicada, cómo se siente en su nuevo equipo y con su nuevo compañero, el inglés Lando Norris; y qué espera del futuro.

Pregunta: Declaró nada más llegar a Austria que no sabía qué esperar de esta carrera, porque aún no estaban del todo seguros si iban efectuar cambios en la unidad de potencia y si iban a penalizar en parrilla. Ahora que ya sabe que penalizará y que tendrá que salir desde el fondo, ?ve posible una remontada hasta los puntos?

Respuesta: Esperamos que sí. Ojalá podamos remontar. Aunque en la Fórmula Uno ya sabe todo el mundo lo difícil que es adelantar, hoy en día. Remontar en carreras a una parada, con coches y neumáticos que se 'sobre-calientan', es complicado. Pero lo intentaremos.

P: "Best of the rest", dicen inglés a los que están situados en el puesto que usted y su escudería ocupan en estos momentos. Ser el mejor de entre el resto es bueno, pero es malo al mismo tiempo, ?no? Supongo que uno quiere estar siempre más arriba.

R: Creo que es bueno al nivel que estamos ahora; pero creo que es algo de lo que McLaren se tendría que olvidar, de este cuarto puesto (por equipos), de aquí a unos años.

Es un buen objetivo para el estado del equipo en estos momentos; pero McLaren no está en la F1 para ser 'el mejor del resto'.

P: Con 24 años está inmerso en su quinta temporada en la categoría reina. ?Cuánto ha cambiado el Carlos Sainz de ahora en comparación con el de hace cuatro años?

R: Yo me veo con las mismas ganas que el primer año; eso, seguro. Pero con más experiencia; porque en este deporte ayuda mucho la experiencia y el haber pasado por muchas ocasiones diferentes.

Tengo, obviamente, más confianza en mí mismo; porque la experiencia te da ese 'extra' de confianza y ese 'extra' de saber estar, en un mundo tan complicado como el de la F1. Y luego, a nivel de pilotaje, creo que cada año he ido mejorando mis cosas.

Cuando llegué a la Fórmula Uno velocidad no me faltaba; pero puede que igual en carrera me costaba un poco más. Y ahora en carrera creo que he mejorado bastante. Y la velocidad me sigue sin faltar. Así que también aquí ha habido progreso.

P: ?Es en este equipo en el que más importante se ha sentido desde que pilota en la F1? ?Nota que se le tiene más en cuenta dentro de esta escudería?

R: Sí. Es quizá el primer equipo de Fórmula Uno en el que he estado en el que realmente veo que formo parte, a medio plazo.

En Toro Rosso, obviamente, tus contratos son de año en año. Y no sabes lo que va a pasar contigo, en ningún momento. Estás corriendo por ti y para ti; para intentar llegar a Red Bull algún día.

En Renault estuve un poco de pasada, porque obviamente fue un poco un lío de contratos. Y era un equipo con un piloto que ya estaba muy establecido, como (el alemán) Nico (Hülkenberg). Se me hizo difícil hacerme con el equipo, porque tenía un contrato de un año, mi futuro era incierto... no sabía a dónde iba a parar.

Y quizá éste de McLaren es el primer proyecto a medio plazo que he tenido hasta ahora.

P: En Fórmula Uno el compañero siempre es el principal rival; incluso puede llegar a ser un enemigo. Sin embargo, desde fuera parece que con el suyo de este año, el inglés Lando Norris, se lleva bastante bien. Que tienen 'buen rollo', vamos. ?Es cierto esto?

R: En pista sigue siendo lo mismo: al primero que quieres batir es al compañero de equipo. Pero bueno, sí que es verdad que con Lando tenemos ese 'extra' de cuidado y ese 'extra' de paciencia.

No nos beneficia a ninguno de los dos ahora mismo meternos en batallas personales, cuando tenemos un equipo tan bueno como McLaren; en el que, si los dos tiramos hacia adelante, igual dentro de un par de años en vez de pelear por séptimos y octavos puestos estamos peleando por podios.

Y ojalá que sigamos trabajando juntos en esa línea. Porque el equipo lo nota; y se beneficia de ello.

P: Da la sensación que en lo que va de año usted disfruta los viernes y los domingos. Y que se le atragantan los sábados. ?Está de acuerdo?

R: No. La velocidad del coche los sábados está ahí. De hecho, estoy yendo rápido los sábados. Pero si nos fijamos carrera por carrera, vemos que en Australia hubo bandera amarilla y tráfico con (el polaco Robert) Kubica (Williams); en Baku, bandera amarilla y tráfico con (el francés Romain) Grosjean; en Barcelona tuve un problema en el suelo del coche, de aerodinámica.

Luego, en Canadá cometí un error personal. Me pasé de frenada cuando iba bien de sobra para batir a Lando... Los sábados no es que me falte velocidad: es que no me han acabado de salir.

P: ?Cuál ha sido su mejor momento esta temporada? ?Cuál el peor?

R: El mejor, quizás, Mónaco. Me hizo mucha ilusión hacer ese fin de semana tan perfecto.

Y el peor yo diría que Bahrein. Fue una carrera para haber hecho un cuarto o un quinto puesto; y haber empezado la temporada con buen pie. Pero tuve que pasar por ese calvario, con el accidente con (el holandés) Max (Verstappen); y luego, un problema en la caja de cambios... la segunda carrera seguida retirándome fue una verdadera faena. Y que luego, con la de China, se convirtió en tres carreras seguidas sin puntuar.

Adrian R. Huber