El triunfo argentino lleva un poco de color a la triste tarde de Buenos Aires

El triunfo de la Albiceleste ante Venezuela (0-2) en el Maracaná de Río de Janeiro bajo un fuerte sol y casi treinta grados centígrados llevó un poco de color y alegría a los argentinos que vieron el partido en Buenos Aires, a casi 2.000 kilómetros de distancia, durante una tarde gris, nublada y lluviosa.

Pese a que el encuentro se jugó en horario laboral, fueron varios los porteños que se congregaron en bares para ver juntos el Argentina-Venezuela.

"Me gustó. La verdad, Argentina jugó mucho mejor que en la fase de grupos", dijo a Efe Francisco Spirito, desde un local ubicado en el turístico barrio de San Telmo.

Spirito celebró que en la próxima instancia la Albiceleste se cruce con Brasil y aseguró que no tiene dudas que Argentina se quedará con la victoria.

"Veo un equipo no tan dependiente de (Lionel) Messi, eso está bueno. Tener a Messi es un plus, pero que no sean tan dependientes está bueno", explicó.

Para Spirito, Argentina vencerá a Brasil y luego se impondrá en la final.

"Cualquier título es importante, hace un montón (26 años) que no ganamos nada, así que ojalá que la ganemos", añadió.

Con él estaba Federico Fernández, de 23 años.

"No es un Mundial, no está ni cerca de ser un Mundial, pero es un título, es un título muy importante", señaló Fernández.

A Fernández le "gustó" el desempeñó de la selección ante Venezuela, pero afirmó que, durante la Copa, Messi no tuvo su "rendimiento" habitual.

Spirito, Fernández, y la mayoría de los consultados por Efe aseguraron que están felices de jugar ante Brasil en semifinales.

"Es lo único interesante de la Copa América. Que se crucen Argentina y Brasil es lo más lindo que tiene el torneo", dijo Javier González, que también celebró el triunfo albiceleste desde un bar porteño.

"Esperaba que llegara a semifinales. La Copa América no tiene tantos equipos, clasificar a las fases eliminatorias es bastante sencillo. Era esperable que Argentina llegue, sería un bochorno que no llegará", consideró.

Emiliano Criscuolo, de 31 años, coincidió con él pero dijo que hubiese preferido que el partido con Brasil se de en la final de la Copa América.

"Igualmente, siempre es lindo jugar contra Brasil. Creo que puede ganar cualquiera, ni uno ni otro es tan avasallante como antes", señaló Criscuolo a Efe.

También los principales sitios de noticias locales pusieron el foco en que el próximo partido de Argentina será ante la Canarinha.

"Semifinalista: la Argentina venció a Venezuela y habrá superclásico con Brasil", tituló el diario La Nación.

Una de las principales notas de Olé, el único diario deportivo del país, dice en su titular "?Vamos por mais!".

"Argentina le ganó 2-0 a Venezuela y jugará el clásico ante Brasil en las semifinales de la Copa América" y "Todo lo que tenés que saber de Argentina y Brasil por las semifinales de la Copa América" son los títulos de dos notas de Infobae.

"Va por Brasil: Argentina venció a Venezuela y se metió en semis", se lee en Clarín.

Tiempo Argentino, por su parte, eligió un titular similar: "Argentina le ganó a Venezuela y enfrentará a Brasil en las semifinales".

El partido entre argentinos y brasileños será el martes a las 21.30 (0.30 GMT del miércoles).