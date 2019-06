Guerrero dice que Perú quiere "una revancha" tras caer 0-5 ante Brasil

El delantero Paolo Guerrero admitió este viernes, a un día del partido de cuartos de final contra Uruguay, que Perú quiere "una revancha" después de haber caído por 0-5 ante Brasil en la última jornada de la fase de grupos.

"El último resultado creo que desestabilizó un poco al grupo. Hoy día veo al grupo más concentrado, bien equilibrado, con ansias ya de que sea mañana, y obviamente sí, como todo jugador de fútbol, le pasa al grupo e individualmente, queremos una revancha", dijo.

Explicó que la "grandeza" de la actual selección peruana es que "se recompone muy rápido" tras resultados como ese 0-5 sufrido ante Brasil.

"Una derrota duele y más cómo fue contra Brasil, pero ya pasamos por casos de esos, y el equipo se recompuso rápido, y en el siguiente juego demostró un poderío mayor, una concentración mayor y dedicación dentro del campo. Puede ser que nos haya hecho bien porque ya he visto otras veces pasar eso. Estoy confiado, tranquilo con el grupo y sé que mañana haremos un gran juego para pasar a la siguiente fase", añadió.

El delantero del conjunto andino admitió en rueda de prensa en el Arena Fonte Nova de Salvador cierta "ansiedad" y dijo estar "medio inquieto" por afrontar el partido de mañana, pero señaló que el equipo está "preparado" para buscar la clasificación a las semifinales de la Copa América.

"Estamos preparados, el grupo ha trabajado estos días fuerte, bien concentrados, muy enfocados, así que el día de mañana esperemos estar de la misma manera y poder darle una alegría al pueblo", afirmó.

Preguntado por si ha dado algún consejo a los centrales peruanos sobre cómo enfrentarse a los delanteros charrúas Edinson Cavani y Luis Suárez, Guerrero reflexionó sobre la importancia de que el grupo esté concentrado y tenga comunicación interna.

"Para que ellos no nos puedan hacer daño y contrarrestar todas las cosas que puedan ser mañana va a ser importante que hablemos dentro del campo, que todos los compañeros hablen, que se hagan los relevos, coberturas, y yo como capitán tengo el deber de estar hablándoles a mis compañeros en todo momento", señaló.

Sobre el rival, destacó su "poderío" y "jugadores" así como la "intensidad que pone en sus partidos", por lo que consideró que el resultado del juego estará determinado por cómo se presente Perú.

"El partido va a depender de nosotros, de la intensidad, de nuestro fútbol, de que nos soltemos para jugar, que tengamos la confianza para tener el desarrollo que tenemos cuando queremos jugar. Ansioso, tranquilo y confiado para el partido de mañana. Esperemos pasar a la siguiente ronda"

En cuanto a su duelo particular con los defensores uruguayos Diego Godín y José María Giménez, recordó que se han enfrentado "muchas veces" y admitió que son dos centrales que "se compenetran muy bien" al haber jugado juntos en el Atlético de Madrid español.

"Ellos gustan de la fricción, chocar, por momentos tratar de desconcentrarme, pero tengo que estar enfocado en lo mío y con seguridad", añadió.

Guerrero no contará con su compañero Jefferson Farfán, lesionado en el cartílago de la rodilla izquierda, una baja por la que el grupo está "dolido" porque es un jugador "importante".

"Esperemos darle una alegría porque va a pasar este tiempo operado, le mando un fuerte abrazo y sé que va a estar haciendo fuerza por nosotros y por que hagamos un gran partido", añadió el delantero.

No obstante, al punta blanquirrojo no le supone ningún cambio ser único delantero en lugar de formar sociedad con Farfán, ya que está acostumbrado a jugar de las dos maneras. "En Alemania y en Brasil me han puesto como único delantero, entonces no modifica nada", dijo.

El delantero peruano es muy conocido en Brasil, tras haber pasado por Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre, una admiración en el país organizador de la Copa América que aseguró que no le afecta durante el torneo y consideró que hace felices a sus compañeros.

"Mis compañeros por ser el mayor me respetan muchísimo, eso influye más que nada, después de jugar tanto tiempo y me respetan muchísimo", zanjó.

Perú se enfrentará a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América mañana a las 16.00 horas locales (19.00 GMT) en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador.