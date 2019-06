Mexicano Torres Servín elogia la seriedad del Antigua, campeón de Guatemala

El mexicano Antonio Torres Servín, quien ganó el mes pasado el título del fútbol de Guatemala con el Antigua, elogió a seriedad del proyecto de la institución, pero anunció que no seguirá en ella por motivos personales.

"Me sorprendió el proyecto y la seriedad, la formalidad y lo comprometidos que están con el club y con que el fútbol de Guatemala crezca. Lo primero que me pidieron fue que el equipo trascendiera para participar en la Copa de Concacaf, quieren parecerse cada vez más a Costa Rica, México y Estados Unidos", dijo el estratega en referencia a los dueños del Antigua.

De la mano del mexicano, el Antigua derrotó por 2-0 al Malacateco y ganó la liga guatemalteca con solo seis meses de trabajo con el club. Al referirse a su experiencia, reconoció que fue difícil porque las condiciones no son como las de México.

"El fútbol de Guatemala viene de una suspensión de dos años por corrupción de sus dirigentes y eso ha golpeado el ánimo de los jugadores. No hay infraestructura, los viajes son cortos y varias veces se tiene que mover el equipo el mismo día del juego, hay canchas sintéticas y otras que no están en el mejor estado, es decir hay carencias que se tienen que solventar con trabajo", apuntó.

Torres Servín, exentrenador de los Pumas UNAM en México, no encontró oportunidades en su país y decidió emprender la aventura en Guatemala, de la cual sacó buenas conclusiones.

"Se minimiza el fútbol de Centroamérica. Tuve una plática con Carlos de los Cobos, mexicano, director técnico de la selección de El Salvador y me advirtió que no era fácil como muchos piensan y fue cierto", explicó.

El estratega cree que el técnico mexicano no sale del país porque se encuentra cómodo, incluso en la liga de Ascenso donde hay canchas de entrenamiento, materiales, equipamiento y todo lo necesario.

Aunque dice tener un sentimiento de felicidad por el título, el estratega insistió en que no sigue en Guatemala.

"He decidido que mi familia es primero y debo estar con ellos. Por motivos personales me tengo que alejar del Antigua con un sentimiento de gratitud con la junta directiva y los inversionistas. Fue un honor trabajar con personas profesionales, con los que no únicamente formamos un grupo de trabajo, sino una fuerte amistad", concluyó.