Cerro Porteño marcha a Brasil para ir de "menor a mayor", según Russo

Cerro Porteño partirá este viernes a Curitiba (Brasil) para jugar dos amistosos con Athletico Paranaense y Parana Clube, que se encuadran en la estrategia de jugar "de menor a mayor" en el próximo semestre, dijo hoy en rueda de prensa el técnico del club paraguayo, el argentino Miguel Ángel Russo.

Russo que desembarcó este mes en el equipo de Barrio Obrero, tiene la vista puesta ya en la Copa Libertadores y también en el torneo Clausura, dos citas para las que está preparando al plantel con encuentros amistosos tanto nacionales como internacionales.

El técnico informó a los medios que viajará a Brasil con 22 futbolistas, entre los que estarán el delantero Alfio Oviedo, el lateral izquierdo Daniel Rivas y otros jugadores de la sub'19.

"Yo en los clubes en los que he estado siempre me he movido en juveniles. Ahora voy a Brasil y me llevo juveniles, porque me interesa. Es la forma de trabajo que tengo", comentó Russo ante los medios en la sala de prensa del club, en Asunción.

El entrenador azulgrana manifestó su interés por esta categoría, cuya promoción considera "muy importante", aunque no pasó por alto que esa exigencia también tiene un coste en "el desarrollo de los chicos".

Los encuentros están previstos para el sábado 29 de junio, ante el Athletico Panaerense, y para el martes 2 de julio, ante el Parana Clube.

En el terreno local, 'El Ciclón' también se midió en la pretemporada con Guaraní (2-0) y Deportivo Capiatá (2-0), con victoria en ambos casos para los azulgranas.

"Es importante jugar porque forma parte del desarrollo del inicio del trabajo y creo que vamos yendo de menor a mayor, que es lo que esperábamos, en todo, en la intensidad, en la forma, en muchísimas cosas", comentó el entrenador.

Russo se enfoca ahora en que el plantel evolucione "en lo físico, en lo técnico y en lo táctico" y en mejorar desde la calma.

Preguntado por posibles fichajes, el técnico aclaró que el club cuenta con un "problema de espacio" que les limita a la hora de engrosar el plantel.

Aún así, manifestó su interés por "jugadores que tengan contacto con la pelota de medio campo hacia adelante".

Sin embargo, señaló que el mercado de fichajes es más complicado en el fútbol sudamericano que en otras partes del mundo puesto que "no tiene todos los mecanismos para conseguir lo que uno quiere".

"Se te van a Europa, te juegan en Brasil o te juegan en argentina, o directamente les cuesta venir. Hay que buscar bien", agregó Russo.