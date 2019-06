Presidente Senado P.Rico dice Pay as You Go tiene que estar en el presupuesto

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, aseveró este jueves que el pago de pensiones bajo el sistema "Pay as You Go" "tiene que estar en el presupuesto" y "no en resoluciones separadas" tal y como lo aprobó la Cámara de Representantes en una de las sesiones de esta semana.

"El 'Pay as You Go' tiene que estar en el presupuesto y eso para nosotros es cardinal. No hay ninguna razón para separarlo. Si está todo en el presupuesto, tienen que firmarlo o vetarlo. Separado pueden vetar una cosa y la otra permitirla y no hay ninguna razón para separarlo", argumentó el presidente a su salida de una vista pública de la Comisión de Nombramientos en la que se atendió varios nombramientos a jueces superiores y municipales.

"Para mí separar los fondos de los municipios no hay forma de que yo lo haga. Es o metes los fondos adentro o no hay presupuesto. ?Cuál es la necesidad de separarlo?", añadió Rivera, quien espera que en una reunión de esta tarde en Fortaleza se logre hoy un acuerdo.

"Estimo que (hoy) se logre un acuerdo?Sino estamos de acuerdo, ya veremos qué pasa", manifestó el líder senatorial quien es un férreo defensor de los municipios.

A principios de esta semana el Senado enmendó el presupuesto, que se dilucida en comité de conferencia, unas enmiendas para incorporar al presupuesto una partida de 286 millones para las aportaciones a los municipios, el pago del plan de salud y el 'Pay as You Go'.

El líder senatorial informó que quisiera aprobar en la sesión de mañana viernes el presupuesto "si fuera posible".

El actual año fiscal culmina el domingo por lo que el lunes entraría en vigor un nuevo presupuesto.

En torno a la propuesta Ley de Armas, que recientemente fue aprobada en la Cámara de Representantes con enmiendas, Rivera Schatz dijo que no ha escuchado que haya un "tranque entre los senadores".

Sin embargo, indicó que "es posible que algunos de los compañeros que fue proponente de la medida acá tenga alguna reserva, pero eso es parte de la dinámica, sino se queda para agosto. No es urgente atenderlo ahora".

La sesión está pautada para mañana viernes y en la misma se atenderán los nombramientos que fueron considerados hoy durante la vista pública de la Comisión de Nombramientos.