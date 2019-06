Venezuela se entrena pensando en superar la hazaña de 2011

La selección venezolana que disputa la Copa América Brasil 2019 se entrenó este miércoles en Río de Janeiro con sus jugadores visiblemente concentrados en la meta que se impusieron de superar la hazaña de 2011, cuando La Vinotinto llegó hasta semifinales, su mejor desempeño en la competición.

Para al menos llegar a semifinales nuevamente, Venezuela tendrá que eliminar el viernes a Argentina en el partido por cuartos de final que será disputado en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los tres jugadores que concedieron declaraciones a la prensa antes del entrenamiento de este miércoles en la Escuela de Educación Física del Ejército, a los pies del cerro del Pao de Azúcar, coincidieron en recordar el puesto alcanzado por Venezuela en la Copa América Argentina 2011, de la que se despidió invicta debido a que fue eliminada por penaltis en semifinales por Paraguay.

Pese a que el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, volvió a esconder las armas que prepara y tan sólo permitió que los jugadores hicieran ejercicios de calentamiento en los 15 minutos en que el entrenamiento estuvo abierto a la prensa, sus pupilos dieron a entender que la Venezuela del viernes será la ofensiva que se vio en la victoria sobre Bolivia y en el empate con Perú.

La Vinotinto, que disputó su último partido el pasado viernes, ha ganado algunos días de descanso y ya conseguido cumplir tres jornadas consecutivas de entrenamientos en Río de Janeiro, empató con Brasil en su segundo partido por la fase de Grupos pero ante los anfitriones usó una alineación netamente defensiva.

"Los respetamos pero no les tememos y consideramos que puede ser un buen momento en nuestra historia para dar un golpe sobre la mesa", afirmó el volante y capitán Tomás Rincón, jugador del Torino italiano, al ser interrogado sobre lo que se puede esperar de Venezuela en el partido frente a Argentina.

Rincón afirmó que Venezuela cuenta hoy un equipo más fuerte que el de 2011. "Son equipos diferentes. En ese momento teníamos jugadores de otra característica, lo que caracteriza al actual es la cohesión del equipo que tenemos ahora. Es un equipo que tiene una gran empatía, que nos ha llevado a través de los años a tener cierta firmeza en este camino que hemos venido preparando para esta Copa América", aseguró.

El centrocampista Luis Manuel Seijas afirmó que Venezuela se siente en condiciones de pasar a semifinales y no por la crisis futbolística que arrastra Argentina sino por el avance que La Vinotinto ha alcanzado en los últimos años.

"No nos llamamos favoritos, pero, que tenemos una gran expectativa de poder darle una gran alegría a nuestro país, no te lo voy a esconder, no voy a ser recatado con la respuesta, claramente queremos ir a ganar", dijo.

Venezuela avanzó a cuartos invicta, con una victoria y dos empates y como segundo del Grupo A, mientras que Argentina sólo garantizó su clasificación como segundo del Grupo B en el último partido, en el que venció a Catar tras haber caído ante Colombia y empatado con Paraguay.

En los últimos tres partidos entre ambas selecciones, además, Venezuela acumula dos empates en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 y una victoria por 3-1 en un amistoso disputado en marzo pasado en Madrid.

"Creo que quedó bastante claro con los resultados hasta el momento que estamos jugando un buen fútbol, contundente. Mejoramos mucho", afirmó el delantero Salomón Rondón, mayor goleador histórico de Venezuela, con 24 tantos, pero que sigue en blanco en la Copa América.