Hernán Gómez se tomará unos días para entregar el informe de la Copa América a la FEF

El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, llegó este miércoles a Guayaquil y aseguró que se tomará unos días para entregar el informe sobre la campaña cumplida por el combinado en la Copa América de Brasil, de la que quedó al margen en la fase de grupos.

Gómez indicó que, ante los malos resultados cosechados en dicha competición, será difícil entregar inmediatamente su informe sobre la participación de Ecuador en la Copa América al Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Los resultados no han sido buenos, entonces es muy difícil llevar una explicación en lo que se ha avanzado", dijo Gómez a los periodistas en el aeropuerto internacional "José Joaquín de Olmedo", de Guayaquil, sede la FEF.

Mientras una parte de los jugadores tenían previsto arribar a Quito, Gómez precisó que "por motivos de pasajes tuvimos que regresar en partes, unos se fueron a México, otros vienen más tarde".

El seleccionador, quien clasificó por primera vez a Ecuador a un Mundial de fútbol, el de Corea del Sur y Japón 2002, aseguró este miércoles que la FEF y el fútbol ecuatoriano tienen problemas graves hace mucho tiempo.

Dijo que en su caso, no tiene todavía un año al frente de la selección tratando de solucionar problemas y reconstruyendo al equipo y remarcó: "Si me pongo a hablar de algo bueno, será motivo de risas porque como los resultados no avalan, prefiero quedarme callado".

Mientras el seleccionador llegó solo a Guayaquil, los jugadores eran esperados en la capital ecuatoriana, en medio de un ambiente convulsionado tras un nuevo fracaso en Copa América.

La primera dificultad que deberá encarar la FEF, si pretende rescindir el contrato con Gómez, como se ha rumoreado en las redes sociales, será la indemnización por los tres años que le quedan de contrato, hasta el final de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, aseveró esta semana que se hará un análisis profundo de la situación actual del fútbol ecuatoriano y del momento actual del seleccionador y de la Federación.

Quienes piden a la FEF la salida de Gómez, tienen entre sus candidatos al argentino Edgardo Bauza, que se encuentra sin equipo en la capital ecuatoriana y quien recientemente ha señalado su agrado para dirigir la selección.