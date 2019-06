La Fundación Celia Cruz entrega beca a joven percusionista de Miami

La Fundación Celia Cruz y el Celia Cruz Legacy Project entregaron este miércoles una beca en metálico al joven y "muy polifacético" percusionista estadounidense de origen cubano David Carmona, que "toca muy bien el repertorio de Celia".

La Fundación que lleva el nombre de "La Reina de la Salsa" escogió a Carmona, que vive en Miami y toma clases en dos conservatorios de la ciudad floridana, como depositario de 5.000 dólares en apoyo a sus estudios musicales.

La beca sirve además como reconocimiento "de su gran talento musical", según afirmó durante la entrega Omer Pardillo, fundador y director de la Fundación Celia Cruz y albacea del patrimonio de la "Guarachera de Cuba" (1925-2003).

"Lo venimos siguiendo (a Carmona) desde hace cuatro años. Estudia timbal, toca muy bien y tiene un gran futuro, porque además toca todos los instrumentos de percusión cubana, y toca el piano", dijo Pardillo a Efe.

El premio en metálico se da para que el estudiante seleccionado compre instrumentos o tome educación musical privada, detalló Pardillo.

Por su parte, Carmona, de 14 años e hijo de cubanos, expresó que "recibir esta beca de parte de la Fundación Celia Cruz es un honor y una gran bendición".

"Tocar música es un arte; sentirla es un don", agregó Carmona, quien estudia en el Kendall Conservatory of Music y en la Encore Academy of the Arts, ambas escuelas de Miami.

"Su aventajado oído y devoción por la música cubana lo motivaron a explorar el mundo de la percusión, género que le permitió descubrir un talento innato para tocar la batería, los timbales, las congas y los bongós", reza un comunicado de la Fundación Celia Cruz sobre la trayectoria de Carmona.

También, entre los artistas que más han inspirado al joven percusionista están precisamente Celia Cruz; el compositor e intérprete de origen cubano Willy Chirino, el "timbalero" Tito Puente, el salsero Oscar de León, el bachatero Juan Luis Guerra y el también salsero y baladista Marc Anthony.

"Desde que falleció Celia, todos los años otorgamos algún tipo de beca. Casi siempre hemos trabajado con un colegio de Nueva Yorrk, el Celia Cruz Bronx High School of Music, y en Miami recae por tercera vez esta beca", detalló Pardillo.

De acuerdo la propia entidad, la Fundación Celia Cruz tiene como compromiso principal "preservar, proliferar y promover el legado de la fallecida cantante cubana" y "ayudar a estudiantes en la educación musical".

La beca se le entregó a Carmona durante una ceremonia en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, donde precisamente se exhibe la mayor muestra organizada hasta el momento (trajes, fotografías, documentos, objetos personales) sobre la famosa vocalista cubana, "Forever Celia", que cierra en octubre.