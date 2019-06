Torreira dice que no le ha llamado el Milán y que está "feliz" en el Arsenal

El centrocampista uruguayo Lucas Torreira aseguró este miércoles en una rueda de prensa durante la concentración de su selección en la Copa América que "nadie" se ha comunicado con él por parte del Milán italiano para un posible fichaje y que está "feliz" en el Arsenal inglés.

Torreira, que disputará el próximo sábado contra Perú los cuartos de final de la Copa América, fue preguntado durante una comparecencia ante la prensa en la concentración celeste sobre el interés del Milán, pero explicó que no tiene conocimiento de esa oferta y admitió que el rumor pudo derivarse de unas declaraciones en las que confesó que le estaba costando adaptarse a Inglaterra.

"A mí nadie me ha llamado, nadie se ha comunicado conmigo de parte del Milán, hoy estoy en el Arsenal, en un equipo de los más grandes del mundo y me ha costado muchísimo, estoy en la Premier League y súper orgulloso, feliz de ser parte del Arsenal", dijo.

"Yo hablé que me está costando mucho la adaptación en Inglaterra, porque no es fácil llegar a un país donde no conoces el idioma, te cuesta hablar con tus compañeros... Pero estoy mu feliz y no hago otra cosa que pensar en el Arsenal", añadió.

El centrocampista uruguayo dijo que durante la Copa América solo quiere "pensar en la selección" y que no sabe lo que pueda pasar en el futuro.

"Hoy soy jugador del Arsenal, prefiero hablar del Arsenal por el respeto que tengo a los hinchas y a los compañeros", zanjó Torreira.

Uruguay se disputará con Perú el pase a las semifinales el próximo sábado 29, a las 16.00 horas locales (19.00 GMT) en el estadio Fonte Nova de Salvador; y el ganador se medirá al vencedor del Colombia-Chile, el miércoles 3 en el estadio del Gremio de Porto Alegre.