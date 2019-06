De Arrascaeta: "Hay que estar 100% concentrados porque no hay revancha"

El centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta consideró que su equipo tendrá que estar "cien por cien concentrado" en el partido de cuartos de final de la Copa América, el próximo sábado contra Perú, ya que en este tipo de encuentros "no hay revancha".

"Hay que estar cien por cien concentrados porque no hay revancha, tomar precauciones debidas con Perú, que va a aprovechar la oportunidad de seguir en carrera y tiene jugadores desequilibrantes. Estar bien preparados y confiar en todo el plantel", señaló De Arrascaeta en una comparecencia ante la prensa.

Respecto a Perú, espera un equipo "compacto y dinámico" del que elogió la "calidad" de sus jugadores de ataque. "Nosotros tenemos que estar con la precaución del ataque de Perú y confiar en nuestros jugadores a la hora de atacar para llegar al arco", añadió.

En cuanto al estado del césped del Arena Fonte Nova, que ha generado críticas de varios de los equipos que han jugado en Salvador, De Arrascaeta admitió que es "difícil para todo el mundo"

"Todo el mundo intenta jugar, el césped lo ha dificultado un poco, han hablado sobre ellos varios jugadores. En Brasil se juega mucho y es difícil que el césped esté al cien por cien", razonó.

El volante del Flamengo brasileño tuvo su primera oportunidad como titular el pasado lunes en la victoria ante Chile (0-1), después de haber ingresado desde el banquillo en el empate contra Japón (2-2), pero admitió que el partido contra la 'Roja' no fue todo lo positivo para la selección uruguaya pese al triunfo.

"Fue un partido más físico y había que hacer un desgaste grande. Chile tuvo más la pelota que nosotros, no pudimos encontrar las opciones rápidas de juego y de estar cerca con los compañeros... Eso lo complicó un poco más", explicó.

De Arrascaeta consideró que Uruguay ha crecido y se ha ido "fortaleciendo" durante la competición, aunque siempre partiendo de la "humildad" del grupo y sabiendo que tienen "grandes jugadores para hacer cosas importantes".

A nivel personal, como un jugador que desempeña su labor habitualmente en Brasil -ahora en el Flamengo, antes en el Cruzeiro, Arrascaeta admitió que disfruta "mucho" esta Copa América, pese a que en el debut contra Ecuador en Belo Horizonte se llevó algunos silbidos de hinchas del Cruzeiro descontentos con su marcha.

"Llevo varios años jugando acá y rescato lo positivo. En Belo Horizonte todo lo que construí, la historia que hice en ese club, luego cada uno se puede manifestar como quiera, llevaba poco tiempo en Río y he conquistad un título y espero que sea el primero de muchos, y el cariño del hincha de Flamengo se siente en el día a día", explicó.

El volante, que no tiene asegurado el puesto en el once inicial, sabe que la 'Celeste' tiene "muchos jugadores decisivos" y que "todo el mundo tiene que estar preparado" juegue o no.

Preguntado por cómo trabaja Uruguay en el recambio de sus futbolistas más importantes, De Arrascaeta resaltó que las selecciones juveniles "lo han hecho muy buen siempre" y que eso genera que se favorezca la selección, así como la tendencia del futbolista charrúa a irse "lejos para cumplir el sueño"

En caso de derrotar a Perú, podrían enfrentarse a Colombia si esta derrota a Chile, y De Arrascaeta consideró que la selección cafetera tiene jugadores "a gran nivel" y están "defensivamente muy fuertes"

"No han tomado goles en lo que van de Copa, eso demuestra la eficiencia defensiva que tienen y a la hora de atacar tienen jugadores desequilibrantes. Creo que hasta ahora es una de las selecciones más difíciles que hemos visto", juzgó.

Uruguay se disputará con Perú el pase a las semifinales el próximo sábado 29, a las 16.00 horas locales (19.00 GMT) en el estadio Fonte Nova de Salvador; y el ganador se medirá al vencedor del Colombia-Chile, el miércoles 3 en el estadio del Gremio de Porto Alegre.