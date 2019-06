La patronal española no duda de la "legalidad" de los contratos de Pemex en Galicia

El secretario general de la patronal del metal en Galicia (norte de España), Asime, Enrique Mallón, ha declarado este miércoles que no tienen información que les "haga dudar de la transparencia y de la legalidad" de las operaciones de la petrolera mexicana Pemex en España.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que en Pemex se está haciendo una "limpia" para acabar con la corrupción, al tiempo que indicó que esa empresa estatal revisa contratos con astilleros españoles en los que, a su juicio, "no había un trato justo" para la petrolera.

En declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con representantes de la Dirección General de Desarrollo Económico de Celaya (México), Mallón ha señalado que "lo que es adecuado es que las operaciones se hagan transparentes, limpias y, obviamente legales".

Y ha añadido que en Asime no tienen información que "les haga dudar de la transparencia y legalidad de esas operaciones".

Mallón ha asegurado que "con esa operación", la de la construcción de dos buques hoteles en el astillero vigués Barreras y en Navantia Ferrol, "ganaron Galicia y Pemex en su día".

Ha recordado que Pemex "adquirió" Barreras, "el mayor astillero privado de España", por una cantidad que la patronal entiende "más que razonable", aunque ha añadido que "si hay algo que investigar, que se investigue".

"Estamos tranquilos porque no debiera tener ninguna consecuencia. No sabemos si para los implicados directamente. Desde luego, para la industria gallega no tiene que tener ninguna repercusión".