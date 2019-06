Venezolanos en Florida: más cerca de los demócratas pero contentos con Trump

Aunque una mayoría de venezolanos radicados en la Florida está de acuerdo o muy de acuerdo con la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, el 53,5 % se siente más cercano al Partido Demócrata, según una encuesta publicada este martes.

La encuesta mensual "Tendencias, cómo piensan los venezolanos en el exilio" es una iniciativa de la firma consultora ICR (Integrated Communications and Research), que dirige el politólogo Eduardo Gamarra, profesor de la Florida International University (FIU).

ICR realizará mensualmente esta "investigación de carácter longitudinal en la que se investiga mediante encuesta en línea y entrevistas en profundidad a un grupo de personas, las mismas, a lo largo del tiempo".

El 60 % de los encuestados llegó a Estados Unidos después de la llegada de Hugo Chávez al poder (1999), un 60 % son mujeres y todos los participantes son mayores de 30 años y profesionales con estudios universitarios.

El 50 % de los encuestados está inscrito para votar en Estados Unidos y de ellos un 33 % figura como demócrata, un 33 % como independiente y un 4,7 % como republicano.

A la pregunta "?Hoy en día a qué partido se siente más cercano?", el 53,5 % responde que al demócrata, un 17,8 % al republicano y un 28,5 % a ninguno, porque es independiente.

Para el 75 % el problema más serio al que se enfrentan los venezolanos en EE.UU. es de ámbito migratorio, el 21,4 % dice que el desempleo y un 3,5 % el no hablar inglés.

El 42,8 % cree que el Partido Demócrata es el que mejor responde a los intereses de los venezolanos, mientras que un 28,5 % piensa en que es el Partido Republicano y un 17,8 % no cree que haya gran diferencia entre ambos.

El Partido Demócrata es el mejor partido para lograr el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, según un 53,5 % de los encuestados, mientras que un 17,8 % opina que es el republicano.

Sin embargo, la política del republicano Trump hacia Venezuela tiene una calificación promedio de 2,37 puntos sobre cinco.

En porcentajes, el 25,9 % está muy de acuerdo con esa política, el 47 % está de acuerdo, un 18,5 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 11,1 % en desacuerdo y un 7,4 % muy en desacuerdo.

Al respecto, una periodista venezolana que forma parte de la muestra dice que está "mayormente de acuerdo con la política de Trump hacia Venezuela, "pero falta un empuje final".

El Gobierno de Trump fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y está presionando diplomática y económicamente para que Nicolás Maduro salga del poder.

Para un integrante de una organización política de exiliados, "no está claro lo que es la política de Trump (...) Si vamos a los hechos, no existe. Si vamos al tuiteo entonces sí, pero no existe política de estado hacia Venezuela".

El mayor consenso entre los venezolanos de la Florida es en rechazar las negociaciones entre Gobierno y oposición en Oslo. No hay un solo encuestado que diga estar de acuerdo.

El 46,4 % está muy en desacuerdo, un 25 % en desacuerdo y un 28 % es neutral.

En cuanto a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el 25 % está muy de acuerdo y un 21 % muy en desacuerdo. Los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo están igualados en el 17,8 % y otro 17,8 % se declara "neutral".