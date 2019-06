Sombras de corrupción en P.Rico tras ser destituido el titular de Hacienda

La destitución del secretario de Hacienda de Puerto Rico genera sombras de corrupción después de que su hijo revelara que escuchó conversaciones en las que se pone de relieve una presunta orden del gobernador para destruir informes sobre unos contenedores con ayuda para los afectados por el huracán María.

El hijo del que fue hasta el lunes secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, del mismo nombre, elevó este martes la sombra de hipotéticas irregularidades en el Gobierno de Ricardo Rosselló al revelar una supuesta reunión en la que el jefe del Ejecutivo habría ordenado alterar un informe sobre unos vagones con ayuda humanitaria para las víctimas de María.

"Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador", señala Maldonado en Facebook.

"El viejo -su padre- entra pero el corrupto también me invito. En esa, que honestamente me 'sorprendio' su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO -compañía que obtuvo varios contratos con el Gobierno investigados por el FBI-. Escuche el reporte real de cómo Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue con lo que digo", concluye.

El gobernador reaccionó asegurando que se tratan de declaraciones irrespetuosas, falsas y absurdas.

"Nunca pensé tener que reaccionar a una insinuación tan absurda e irrespetuosa como la que hizo a través de las redes el hijo del exsecretario de Hacienda", dijo en un comunicado Rosselló.

"No obstante, habiendo llegado al descaro de atacar la integridad de mi esposa y de mi familia, tengo el deber de responder a los medios de comunicación y al pueblo de Puerto Rico", agregó.

Estas alegaciones, continuó, "evidencian un alto grado de incoherencia pero, más que todo, son falsas. Solo puedo atribuir ese nivel de ficción a una persona que atraviesa un momento de tormento personal, sea el que sea".

La compañía BDO realizó una auditoría sobre la gestión de vagones cargados con ayuda para los afectados por María que fueron encontrados abandonados en varios municipios, según medios locales.

La prensa local señala además que los contratos de BDO con varias agencias del Gobierno de Rosselló estarían siendo investigadas por el FBI.

Las palabras del hijo del exsecretario de Hacienda de hoy siguen a otras declaraciones en las que daba a entender que se le mostró al gobernador evidencia de supuestas irregularidades, pero que éste prefirió mirar hacia otro lado.

El lunes, cuando se desencadenó la polémica, el hijo del secretario de Hacienda utilizó Facebook para hacer público que mantuvo reuniones en las que estuvieron presentes miembros de BDO y Rosselló.

"Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el informe de Unidos por Puerto Rico porque afectaba a su esposa", dijo.

La polémica se desató el lunes después de que el exsecretario de Hacienda dijera ser víctima de extorsión y amenazas al denunciar unas presuntas prácticas ilegales en la agencia.

El funcionario aseguró que existía una conspiración para que no siguiera en su puesto y que una investigación del FBI puso de relieve que hubo funcionarios de su departamento que accedían al sistema de Hacienda, realizaban tráfico de influencias y destrucción de documentos.

A esas declaraciones siguió la inmediata destitución de sus cargos.

"Durante la mañana de hoy -lunes- el secretario de Hacienda realizó expresiones a los medios de comunicación, denunciando serias irregularidades en el Departamento que él tiene la responsabilidad de dirigir, las cuales nunca me informó", anunció Rosselló.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, señaló que espera que el exsecretario de Hacienda declare bajo juramento sobre la supuesta trama de corrupción en la agencia que dirigía.

En relación con las supuestas irregularidades en el Gobierno, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó que compareció ante un jurado federal, aunque matizó que el asunto no estaba relacionado con él, si no con otro funcionario.

La polémica provocada desencadenó que en la página en internet de la Casa Blanca se presentara una petición al presidente Donald Trump para la destitución de Rosselló.

La solicitud deberá alcanzar 100.000 firmas en 30 días para poder recibir una respuesta y a día de hoy cuenta con el apoyo de 1.207 personas.

La sombra de la corrupción vuelve a merodear después de que se divulgara que el FBI envió citaciones a funcionarios de distintas agencias relacionadas con contratos de BDO con los Departamentos de Educación y Hacienda y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y Educación.

Hacienda y Maldonado ya estuvieron en el punto de mira de hipotéticos casos de corrupción en enero por la firma de una serie de contratos, otorgados presuntamente por él y que beneficiaron, supuestamente, a su hijo, quien ahora ataca al gobernador.