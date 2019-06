"Sirena Acapulqueña", de 82 años, la mujer con más récords de nado en México

Dos mil cuatrocientas medallas ganadas, principalmente de oro, y 400 marcas internacionales le han dado a Maru Walls el nombre de la "Sirena Acapulqueña", quien a sus 82 años de edad es la mujer con más récords de nado en la historia de México, en tan solo 24 años de carrera.

"Yo no he participado toda la vida; comencé en 1994 a los 58 años después de sufrir un accidente donde me rompí la cabeza y me diagnosticaron silla de ruedas o cama permanente. Entonces empecé a entrenar con un maestro que hizo muchos campeones mundiales, el profesor Joaquín de la Peña Castillo", dijo Walls a Efe.

María Eugenia Walls Galindo, mejor conocida como Maru, originaria de Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca, e hija de padre británico y madre mexicana, llegó a la ciudad costera de Acapulco, en Guerrero, a muy temprana edad.

Tras su llegada al paradisiaco puerto del Pacífico, el mar le llamó la atención, por lo que sin saber nadar abrazó las olas por primera vez. "Pedí a mis compañeros que me enseñaran a nadar, pero me hundí; me rescataron y desperté en la Cruz Roja", dice sobre su primera vez en las aguas de Acapulco.

Luego de este acontecimiento, Maru se dio cuenta de que antes de aprender a nadar, uno debe de aprender a sobrevivir en el agua, por lo que se puso a investigar las técnicas que usan los mamíferos para subsistir en este medio, lo que ocasionó que desde ese momento comenzara a ayudar a las personas.

No fue hasta 1998, a los 62 años de edad, cuando participó por primera vez en el Campeonato Mundial Máster de Natación en Portland, Oregon (EE.UU.). "Cuando vi la cantidad de gente que había, dije 'No, esto no es posible, yo no puedo estar aquí'. Fuimos 8.500 participantes de todo el mundo", rememora.

Con todo y aún siendo una novata, Walls pudo ganar siete medallas.

No obstante haber tenido una gran participación en el Campeonato, Maru estuvo a punto de quedar descalificada de antemano. "Yo estaba recién caída y (el accidente) estaba en mi historial. Me hicieron firmar cuatro cartas porque decían que era una responsabilidad muy grande para ellos", dice.

"Les dije 'Yo ya les firmé cuatro cartas; ustedes fírmenme una'", cuenta Maru, y a continuación revela el contenido de su propio escrito: "Si Maru Walls va nadando en mariposa y de repente queda sin movimiento, metan a un médico, que cheque mis signos vitales y que diga que ya murió, pero que certifique que yo estoy bien muerta; entonces me sacan".

Aun con su historial médico y su avanzada edad, Walls siguió compitiendo con el rendimiento que la caracteriza, y en una competencia latinoamericana en Costa Rica obtuvo 12 medallas, 11 de primer lugar y una de segundo, esta última tras ayudar a un competidor acalambrado, lo que hizo que llegara a la meta 40 segundos después del ganador.

La Sirena Acapulqueña quiere dejar un legado a las nuevas generaciones de Acapulco, por lo que además de fomentar el deporte también ayuda a la conservación de una de las islas mas importantes del puerto, La Roqueta.

"Yo quiero un árbol que defina mi vida, ahí mis cenizas reposarán. Yo quiero un árbol para mi vida y cuando yo muera lo sembrarán", recita leyendo parte de una carta que escribió.

La energía de Maru no se ha agotado, por lo que quiere seguir en competencias, mientras que enseñarles a nadar a niños a partir de los 23 días de nacidos y hasta adultos sigue siendo parte de su rutina.

"Me gusta que para meterlos al agua se necesitan dos personas, pero a la hora se necesitan cuatro personas para sacarlos, porque no se quieren ir y luego se quieren quedar conmigo a vivir", asegura entre risas.

Aunque enseñarles a los niños pareciera una actividad muy fácil, Walls se ha tenido que someter a varias operaciones en la cara luego de que un pequeño le mordiera la nariz y otro le aventara un juguete a los ojos.

Después de ser considerada la mujer con más récords de nado en todo México, la Sirena ya puede competir por un lugar en el Libro Guinness, aunque existe un impedimento: no contar con el apoyo ni el recurso suficiente para poder participar en el Campeonato Mundial de Natación Máster 2019, que se llevará a cabo en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, del 12 al 28 de agosto.

Pese a esto, está buscando la forma de poder solventar sus gastos para seguir compitiendo, y asegura tener dos competencias en puerta, una en el estado de Morelos y otra en Acapulco, esta última un recorrido de cinco kilómetros.