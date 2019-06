Hernán 'Bolillo' Gómez: "Vamos a terminar el torneo jugando bien"

El seleccionador de Ecuador, Hernán 'Bolillo' Gómez, dijo este domingo en rueda de prensa que no puede asegurar una victoria ante Japón este lunes en la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa América, pero sí que el equipo va a "terminar el torneo jugando bien".

"Los muchachos van a jugar bien, el equipo va a estar bien. El resultado no lo sabemos, pero vamos a terminar el torneo jugando bien. Mañana vamos a entrar a darlo todo", aseguró.

Sin embargo, dijo que a Japón le tienen "mucho respeto".

"Los equipos japoneses son como son los japoneses: ordenados, disciplinados, rápidos. Tienen técnica en velocidad. A este equipo lo vi con una virtud importante: tiene jugadores que individualmente ganan en el uno contra uno", precisó.

Gómez sostuvo que ante Chile los nipones "tuvieron opciones de gol" y que ante Uruguay hicieron un "excelente" trabajo.

También explicó por qué no aceptó preguntas en la rueda de prensa posterior a la caída ante Chile por 1-2.

"Cuando terminó el partido me quedé mal, no quería tener algún problema con alguien si me decían algo por el resultado, evité un encontronazo. Los muchachos siguen mentalmente bien. Han trabajado bien, entrenan bien, me dejó dolido que no hubiesen recibido la recompensa que merecían por el trabajo", reveló.

Gómez contó que perder 4-0 ante Uruguay en la primera jornada fue "duro mentalmente" y que por eso trabajaron mucho en el "ánimo" de los jugadores.

Además, dejó entrever que ante Japón jugarán los mismos que lo hicieron en la jornada anterior ante Chile.

Al ser consultado por Japón y Catar, dijo que el torneo necesita tener equipos invitados.

"?Por qué no va a ser bueno que estén Japón y Catar? Eso ayuda. ?Cuántas veces ha venido México y ha jugado finales? Somos muy poquitos, somos diez en sudamérica, no necesitamos ni clasificar. Juguemos como juguemos siempre vamos a estar en la Copa América", analizó.

Ecuador y Japón jugarán este lunes a las 20.00 local (23.00 GMT) en el Mineirao de Belo Horizonte en la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa América.