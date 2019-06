"Estamos golpeados, no era lo que esperábamos", resalta Ramiro Vaca

El centrocampista de Bolivia, Ramiro Vaca, dijo este sábado a Efe, tras la derrota por 1-3 ante Venezuela que eliminó a la Verde de la Copa América, que están "golpeados" porque no esperaban perder ante la Vinotinto.

"Lastimosamente no se nos dieron los resultados. Creo que fuimos de menos a más (en el torneo) pero hoy lamentablemente no pudimos convertir. Estamos golpeados, no era lo que esperábamos", dijo Vaca a Efe en la zona mixta tras el partido.

"Creo que cuando llega el gol salimos en busca del empate, lastimosamente rápidamente nos golpean y nos hacen otro gol. Al final nos llevamos un resultado que nos golpea", analizó.

El centrocampista del The Strongest dijo que deben "trabajar más" para hacer "las cosas mejor".

"A nivel internacional se juega a otro ritmo. Ese es el ritmo que tenemos que adoptar", remarcó.

Sin embargo, dijo estar "contento" por haber podido representar a su país en la Copa América.

"Es muy lindo vestir la camiseta de la selección, pero lastimosamente no se dio el resultado que esperábamos y estamos golpeados", concluyó.