Virginia Torrecilla: "Nos enfrentamos a las mejores"

La centrocampista española Virginia Torrecilla consideró que La Roja debe "ser un equipo" este lunes, en su enfrentamiento ante la selección de Estados Unidos en Reims, en los octavos de final del Mundial de Francia.

"Nos enfrentamos a las mejores. Tenemos que dar el 200 por cien para conseguir algo positivo", dijo la balear en una rueda de prensa celebrada este sábado, tras el entrenamiento vespertino en Reims.

La jugadora del Montpellier afirmó que saben "a qué se enfrentarán" este lunes, pero adelantó que van a competir.

Preguntada por unas declaraciones de la jugadora rival Ali Krieger, en las que aseguraba que Estados Unidos tiene la primera y la segunda mejor selección del mundo, Virginia Torrecilla contestó: "Es una chica que no conozco. ?Qué van a decir? Son las mejores, se lo creen. Gracias a ello están ahí arriba también".

"Ese es un factor que les puede pesar mucho. Hemos visto en muchos deportes que cuando te crees favorito y más que nadie puedes jugar contra equipos más débiles que tú y perder. Eso puede pasarles factura. Sabemos el rol que tenemos, que no somos favoritas, que son mejores que nosotras, pero eso no quiere decir que no podamos ganar", apuntó Virginia Torrecilla.