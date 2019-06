Queiroz: "La necesidad de Paraguay nos cambia las condiciones del partido"

El portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, aseguró este sábado que preparó el partido frente a Paraguay basado en las necesidades que tiene el rival de ganar para pasar a los cuartos de final de la Copa América.

"Sabemos que Paraguay necesita el triunfo, por lo que las condiciones de juego serán diferentes para nosotros. Lo importante es saber preparar las opciones que nos dará el partido para ganar", dijo el entrenador luso en la conferencia de prensa realizada en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador.

En este escenario, Colombia y Paraguay se medirán el domingo en la tercera y última jornada del Grupo B del torneo.

La Albirroja está segunda con 2 puntos y requiere de una victoria para obtener el billete a la siguiente fase directamente. De lo contrario, dependerá de resultados ajenos.

Colombia se clasificó en la fecha anterior luego de vencer por 1-0 a Catar y tras imponerse a Argentina por 2-0 en el inicio.

Queiroz no dio ninguna pista sobre la formación que elegirá para el compromiso y fue enfático al decir que nunca prepara un equipo con base en las tarjetas amarillas que han recibido los jugadores.

"No voy a tomar decisiones pensando en si el jugador tiene amarillas o no, sino en su condición futbolística. Esta es una competición muy difícil porque en Sudamérica se juega con mucha pasión y tensión".

El técnico luso de 66 años, que dirige a Colombia desde febrero pasado, no quiso referirse al momento deportivo que viven los delanteros Radamel Falcao García y Duván Zapata.

Este último ha hecho dos goles, contra Argentina y Catar, en tanto que Falcao, capitán de la selección, anda con el dique seco.

"Yo preparo los partidos primero para que mi equipo no reciba goles, no me preocupa quién vaya a hacerlos".

Queiroz informó de que Falcao comenzó el entrenamiento de este sábado separado del grupo e hizo un trabajo diferente, pero que después se integró y practicó normalmente.

Con relación al portero David Ospina, que este viernes salió de la selección Colombia para viajar a Medellín a estar con su padre, que se encuentra delicado de salud, el técnico portugués tuvo palabras de aprecio para el jugador y su familia.

"Estamos con los corazones dolidos y oramos por David y su familia, pero también estamos más unidos y con más responsabilidad. Pensamos que es con respeto y silencio que hay que cuidarlo y estamos seguros de que pronto estará con nosotros de nuevo".

El entrenador elogió a su colega de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, y rescató de los guaraníes que han trabajado de gran forma para esta Copa América.

"Berizzo es un gran entrenador, con experiencia, lo ha hecho muy bien en el fútbol europeo. Ahora en Paraguay también está haciéndolo bien. Nosotros enfrentaremos a un rival que está muy bien organizado, por lo que debemos estar alerta", concluyó.