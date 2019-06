Pompeo llegará a la India con comercio como prioridad de su agenda

El secretario de Estado, Mike Pompeo, llegará a la India la próxima semana con el tema comercial como una de las prioridades de su agenda, que también abarcará asuntos como los visados H1B y la creciente tensión entre Washington y Teherán.

Así lo anticipó un alto funcionario del Departamento de Estado al hablar con la prensa sobre la visita, que describió como una "oportunidad sin precedente para ampliar y profundizar esta relación".

El viaje del jefe de la diplomacia es parte de "largo" periplo que cumplirá por la región Indo-Pacífica, que incluye escalas en Japón, donde acompañará al presidente, Donald Trump, durante la cumbre del G-20; y Corea del Sur, país en el que estará junto al gobernante en su reunión con el presidente Moon.

El funcionario confirmó que Pompeo se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo de Exteriores de ese país, Subrahmanyam Jaishankar.

"Queremos aprovechar este momento al principio de su segunda administración para acelerar lo que ha sido la trayectoria ascendente de nuestra relación y establecer algunos objetivos ambiciosos", aseguró el portavoz, al aludir a la que consideró como "histórica victoria" de Modi y el "amplio mandato" que conquistó en las elecciones recientes.

Sobre los temas de la agenda, mencionó que el secretario de Estado hablará sobre seguridad, energía y la cooperación espacial, entre otros asuntos, pero puntualizó que el comercio será "obviamente" uno de los tópicos en sus reuniones.

"Estamos satisfechos con el crecimiento del comercio bilateral de energía y defensa, y la reducción del déficit comercial en los últimos años", aseguró el funcionario, quien admitió que eso no supone que no existan "desacuerdos".

En ese contexto, mencionó que las empresas estadounidenses están preocupadas por el acceso al mercado y la falta de igualdad en sectores importante, así como medidas recientes del Gobierno indio como el aumento de los aranceles.

De igual forma, el funcionario resaltó los "pasos" dados por la India en el sentido de reducir sus exportaciones de crudo a Irán y no descartó que este también sea uno de los temas de la agenda.

"La Administración ha sido muy clara en que este es el momento de mantener la presión sobre Irán, y ciertamente con el telón de fondo de los últimos días, para garantizar que Irán entienda que debe detener su comportamiento desestabilizador en la región", señaló el portavoz.

En cuanto a los visados de trabajo H1B -que benefician a informáticos indios que trabajan en EE.UU.-, el funcionario apuntó que Pompeo podrá asegurar los dirigentes de ese país que no Washington no planea limitarlos y aunque admitió que el programa está bajo revisión, aclaró que no "está dirigida a la India".