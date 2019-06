Fonsi y Camila Cabello van a por la canción del verano

El exitoso compositor e intérprete Luis Fonsi lanzó este viernes su nuevo sencillo "Pa'lante", primera colaboración con la vocalista brasileña Anitta y con el DJ colombiano Alex Sensation, tema con el puertorriqueño se suma a la lista de estrenos musicales para este verano.

"Pa'lante" coincide con la salida de "Runaway", la primera interpretación en español de la banda de pop-rock estadounidense Jonas Brothers , en colaboración con Daddy Yankee , Sebastián Yatra y Natti Natasha.

Por su parte, Camila Cabello y Shawn Mendes "rompieron" internet esta madrugada al lanzar "Señorita" en video y audio. Poco después de las primeras 12 horas de salida, ambos formatos de Cabello y Mendes se colocaron en el primer lugar de los temas más solicitados, el primero en YouTube, y el segundo en Spotify, además de otras plataformas similares.

Las tres canciones se suman a las presentadas durante las primeras semanas de junio, que incluyen a "3G", de Wisin; "Como una Kardashian", de Farina; "Sad song", de la argentina Tini y el DJ sueco Alesso, y "Make it hot", de Major Lazer y Anitta.

También este viernes, Marc Anthony presentó en la plataforma Apple Music un video inédito sobre la grabación de "Opus", su disco más reciente que salió a la venta en mayo pasado.

En los últimos años, las casas disqueras han concentrado los estrenos de sus producciones en una noche de jueves y una madrugada del viernes, pero este 21 de junio la oferta ha sido particularmente nutrida, quizá por coincidencia con la llegada del solsticio de verano.

Además de los pesos pesados de la música latina, también presentaron nuevos temas los reguetoneros J. Álvarez y El Alfa, con "Me da lo mismo"; la chilena Cami con "Aquí estoy", y Feid y Lenny Tavarez con el remix de su canción "Bad Wine". Por su parte, Jon Z y Baby Rasta lanzaron su disco "Vodoo".

Para las próximas semanas se esperan los lanzamientos de otras colaboraciones de interés como "Instagram" (Daddy Yankee, David Guetta y Natti Natasha) y "Nothing on you", del argentino Paulo Londra con Ed Sheeran.