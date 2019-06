La rebelión del Stonewall, la noche que cambió la historia LGTBI

Era como un "arca homosexual de Noé", un tugurio regentado por la mafia, un refugio nocturno donde a finales de los años 60 los gais de Nueva York podían ser ellos mismos, liberarse y bailar como en muy pocos lugares de la ciudad.

Era el Stonewall Inn, un bar situado en los números 51 y 53 de la calle Christoper, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village.

Su fama se remonta a la noche del 28 de junio de 1969, cuando una redada de la Policía desembocó en unos enfrentamientos entre agentes y clientes, que dijeron basta.

"Lo cambió todo. Los gais tenían orgullo, pero no era un orgullo de ser gay, era un orgullo de ser ellos mismos, era un orgullo individual". Después del Stonewall "se convirtió en orgullo colectivo", cuenta Martin Boyce, uno de los habituales del bar que participó en aquellos disturbios.

Los altercados no fueron los primeros ni serían los últimos, pero fueron el catalizador del todavía tímido movimiento por los derechos civiles de la comunidad LGTBI en EE.UU., que, un año después, convocó la que acabaría siendo la primera marcha del Orgullo Gay para conmemorar aquella rebelión y condenar la brutalidad policial.

"El Stonewall convirtió un movimiento pequeño y localizado en un gran movimiento nacional que se expandió por todo el mundo", explica Eric Marcus, escritor del libro "Making History: The Struggle for Gay and Lesbian Equal Rights 1945-1990" (?Haciendo historia: La lucha por la equidad de derechos para gais y lesbianas 1945-1990?).

El local actual, reabierto en 2007, es un recuerdo de aquel símbolo de la explosión del movimiento LGTBI. Sus actuales dueños Kurt Kelly y Stacy Lentz lo describen como "una iglesia gay", como "un circo con mucha diversión" con el que quieren "recuperar la maltratada historia" del antiguo local.

Para Boyce, el Stonewall es algo más que un lugar para el recuerdo: "Es un verbo, una palabra de acción".

UNA CIUDAD OSCURA

"Antes del Stonewall, era muy arriesgado salir del armario. En los años 50 y 60 podías perder tu trabajo, a tu familia, incluso tu casa", cuenta Marcus desde el salón de su casa, en el acomodado barrio de Chelsea.

"Nueva York era completamente diferente. Era como una película de cine negro, una ciudad oscura, no tan brillante como ahora, y en la que todas las leyes estaban dirigidas contra la gente homosexual", recuerda Boyce.

La homosexualidad fue considerada en EE.UU. una enfermedad mental hasta 1973 y, en Nueva York, los tratamientos con descargas eléctricas no fueron abolidos de manera oficial hasta ese mismo año.

Las relaciones homosexuales, las muestras públicas de afecto y vestirse con ropa de sexo opuesto estaban prohibidas.

UN TUGURIO DE LA MAFIA, UN OASIS GAY

"El bar era un tugurio, feo, sin agua corriente detrás de la barra. Si conocías el bar y tenías una botella de cerveza o una lata, las limpiabas porque podías pillar hepatitis por las bebidas. No era mucho, pero estábamos contentos", cuenta Boyce, que en aquellos días acudía al bar vestido de "drag queen aterradora".

Casi todos los bares similares estaban cerca de los puertos, en calles solitarias y peligrosas, pero el Stonewall estaba en mitad del vibrante Greenwich Village y tenía una pista para bailar, algo que también tenían prohibido los homosexuales.

"Todo el mundo iba al Stonewall por lo inusual que era un sitio con música y en el que se pudiera bailar". Boyce recuerda especialmente a las drag queens negras que controlaban la máquina de música, supervisaban las canciones y mantenían la pista viva. "Si pinchabas algo que no les gustaba nunca volvías a acercarte al tocadiscos", dice.

Como no estaba permitido servir alcohol a gente de "conducta desordenada" -definición que las autoridades empleaban para referirse a los homosexuales que arrestaban-, la mafia se fue haciendo con el control de estos lugares. "Siempre nos manteníamos alejados de la gente de la mafia que veíamos en el bar, aunque su presencia no era muy evidente", cuenta con nostalgia Boyce, que entonces tenía 20 años.

El Stonewall abrió sus puertas en 1967 como un negocio "privado", denominación bajo la que se conocían los locales frecuentados por la comunidad homosexual. Entre 1934 y 1964 fue un bar restaurante con el mismo nombre, pero cerró tras un incendio que destrozó su interior. Los nuevos dueños se limitaron a pintar de negro las paredes y las ventanas antes de reabrirlo para los gais de Nueva York.

Entre sus parroquianos, había desde ejecutivos con traje, que solían estar junto a la entrada, hasta las drag queens, pasando por los "chicos de la calle" como Boyce, jóvenes adolescentes, muchos de los cuales habían sido repudiados por sus familias y que habían hecho de la calle y de la noche su vida en la ciudad.

"Había diferentes tipos de gente homosexual (...) Era como el arca homosexual de Noé, había un poco de toda clase de personas. Si hubiera habido una inundación, los gais se habrían salvado", resume Boyce.

LA MECHA

Dada la situación, con disturbios en otros locales, asesinatos de personas LGTBI y un contexto de movimientos sociales en defensa de los colectivos desfavorecidos, lo ocurrido el 28 de junio de 1969 en el Stonewall no fue una sorpresa. "Simplemente fue la noche en la que se encendió la mecha", relata Marcus.

Boyce no estaba allí cuando irrumpió la Policía, pero sí que llegó, junto a un amigo, cuando empezaron a evacuar a la clientela. "Fuimos a mirar. Pude ver a las 'drag queens' saliendo del bar y saludando con la mano. Después siempre salía la gente que se sentía avergonzada, la que había sido pillada de improviso y temía quedar expuesta".

Todo iba como en ocasiones anteriores en otros tantos garitos de la ciudad. Pero, entonces, cuando un policía estaba empujando a alguien hacia el interior del furgón, "un zapato con tacones apareció y le respondió con una patada".