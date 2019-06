Abanderado P.Rico en Lima'19 reflexiona sobre su niñez y desarrollo en lucha

El luchador Franklin Gómez, elegido el miércoles como el abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima'19, dijo este jueves que tras su elección pensó en su niñez, de cuando llegó a la isla con su madre desde la República Dominicana y empezó a dedicarse al deporte.

En videoconferencia desde la Universidad de Penn State, donde entrena e hizo su bachillerato y maestría, Gómez admitió que no esperaba que lo eligieran para la portar la bandera puertorriqueña y dominar en las votaciones a la fondista Beverly Ramos y a la judoca María Pérez.

"En verdad no me esperaba estar ahí. Me acordé de mi niñez, todo lo que he pasado, desde mis inicios en la lucha olímpica, el sentirme uno más, la disciplina y trazar una misión imposible de ser un atleta mundial", dijo Gómez ante preguntas de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

Gómez, subcampeón mundial en Turquía 2011 en los 60kg estilo libre y campeón de los Juegos Panamericanos ese mismo año en Guadalajara, agregó que cuando le preguntaron si aceptaba que se sometiera su nombre a la lista de los candidatos, lo pensó bastante porque no quería que su entrenamiento se afectara.

"Es una responsabilidad seria", afirmó Gómez, quien durante la videoconferencia mostró que tenía los dedos de sus manos arropadas con cinta para el entrenamiento que iba a llevar a cabo en la tarde, después de haber realizado uno primero en la mañana.

De 32 años, Gómez también ha ganado bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y ha sido múltiple medallista en eventos continentales y copas del mundo.

El deportista desfilará en la ceremonia de apertura el 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima junto a la delegación puertorriqueña y 40 países, que completan las naciones participantes en las justas de las Américas.

Al acto de este jueves en el Copur acudieron otros abanderados de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Jaime Almendro, Luis Felipe "Tingui" Vargas, Betty Segarra, Luis Rivera, Johnny Martínez y Ángel "Caco" Cancel.