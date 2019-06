Partido en el gobierno de P.Rico critica palabras del senador Mitch McConnell

El expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Aponte Hernández, envió una carta al portavoz de la mayoría del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, en las que critica sus palabras sobre la admisión de la isla como estado de la unión.

El líder estadista también indicó en su comunicación, de dos páginas, que "exhorta y espera que (el senador) reconsidere su posición sobre Puerto Rico y la estadidad. Cuando Puerto Rico se convierta en parte de la Unión como Estado, nosotros jamás seremos socialistas", indicó en un comunicado difundido este miércoles.

"Negar la estadidad a Puerto Rico basado específicamente en la posible afiliación a un partido político va en contra a todo lo que América ha defendido. No existe ninguna pregunta de afiliación partidista cuando se trata de la igualdad de derechos y hacer comentarios en esa línea es algo vergonzoso y contrario al sistema libre y democrático de Estados Unidos", agregó.

"Comparar el deseo de Puerto Rico o cualquier territorio en convertirse en un Estado a una agenda socialista o a un movimiento como el Nuevo Tratado Verde, es completamente irrelevante, desagradable y falto de lógica a tales extremos que nuestros Padres Fundadores estarían avergonzados de eso", comentó Aponte Hernández.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara de Representantes destacó que los ciudadanos americanos en Puerto Rico han votado en dos ocasiones, 2012 y 2017, para convertirse en un estado de la unión.

"Solamente tiranos, dictadores y regímenes comunistas, ahora y a través de la historia, han mantenido secuestrada la libertad de su propia gente. El deseo del pueblo (de Puerto Rico) es justo y no debe ser negado más. Este es un asunto de derechos civiles y el Congreso debe actuar para brindar trato igual a los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Sus comentarios, no sólo han demostrado que no entiende el asunto, pero que tampoco le interesa unos 3.1 millones de ciudadanos americanos", sentenció el representante del Partido Nuevo Progresista.