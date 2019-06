Una ruidosa y animada hinchada peruana opaca a los bolivianos en el Maracaná

Una ruidosa, animada y numerosa hinchada peruana opacó a la boliviana este martes en el Maracaná, el legendario estadio de Río de Janeiro en el que Perú y Bolivia se miden por la segunda jornada de la Copa América Brasil 2019.

Pese a que el mayor templo del fútbol brasileño tampoco se llenó -y estuvo lejos de eso-, como ha ocurrido con la mayoría de los partidos en esta edición de la Copa América, los hinchas peruanos supieron mostrar su organización para hacerse sentir en la ciudad más emblemática de Brasil.

Con grupos musicales, enormes banderas, trajes tradicionales, disfraces y enormes reproducciones en plástico de llamas, los típicos animales andinos, los peruanos se concentraron pocas horas antes del partido en la estratégica pasarela por la que desembocan todas las personas que llegan en metro al Maracaná.

El "banderazo", nombre con que el evento fue convocado en las redes sociales, consiguió concentrar para una corta fiesta a al menos mil aficionados peruanos, todos procedentes desde diferentes partes del país y en su mayoría llegados a Río pocas horas antes y tras largos viajes.

"Llegamos ayer por la mañana. Hicimos escala en Panamá, cinco horas, y después siete horas hasta aquí. Casi 14 horas. No dormimos nada en el avión. Sólo un par de horas", afirmó una pareja que tenía como mascota una de las llamas de plástico.

Para esta pareja limeña, ese sacrificio se compensará con poder "gritar un gol ahí dentro (en el Maracaná). Vamos a dejar la garganta aquí esta tarde porque Perú gana", dijeron.

"Iba a ir a Porto Alegre (al primer partido de Perú con Venezuela) pero no me dejaron en el trabajo y ayer tomé el primer avión a Santiago y de Santiago me vine aquí. Llegué esta mañana. No he almorzado. No he comido, Pero estoy aquí, donde se miden los sentimientos. Acá con la selección siempre", afirmó a Efe un aficionado usando una llamativa peluca y ondeando una gran bandera.

Para este hincha, ese sacrificio sólo será compensado si consigue gritar gol en el Maracaná. "Confiamos mucho en la clasificación. Este equipo está para bastante. Me animo por un 2-0 en el resultado. Arriba Perú carajo", afirmó.

La fiesta peruana fue animada por bandas improvisadas pero también por grupos de músicas tradicionales, como uno procedente de Ayacucho y que también acompañó a la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 para mostrar la "danza de las tijeras".

"Vinimos desde Perú con escala en Argentina y desde allí llegamos a Sao Paulo. De Sao Paulo llegamos hasta aquí. Nos hemos demorado bastante. Estamos unn poco cansados. Venimos desde diferentes partes de Perú. Muchos desde Ayacucho. Yo vengo desde Juliaca. Todo con el afán de apoyar, de poder alentar a la selección y también de difundir nuestra arte", aseguró uno de los músicos a Efe.

Este aficionado, bailarín y músico aseguró que el grupo acompañará a Perú hasta su próximo partido por la fase de grupos, con Perú en Sao Paulo, y que si la selección avanza a cuartos de final, que es lo que esperan, seguirán más tiempo.

"Para nosotros, como todo peruano, es muy importante hermanarnos y apoyarnos. Eso es lo más importante. Siempre hemos estado juntos en diferentes lugares en los partidos. Y la Copa América no es la excepción. Acá también estamos. Al igual que lo hicimos en Rusia. Allá también estuvimos apoyando a la selección en los tres últimos partidos", dijo.

La gran mayoría peruana en el Maracaná también se hizo sentir a la hora de cantar el himno, con los hinchas entonándolo aún cuando los equipos de sonido dejaron de transmitir la música. EFE

