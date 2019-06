Jenni Rivera tendrá una película biográfica con el respaldo de su familia

La diva de la música de banda Jenni Rivera será el centro de una película biográfica que preparan las compañías audiovisuales Mucho Mas Media y De Line Pictures con el apoyo y la bendición de los familiares de la cantante.

"Mi hermana soñó con un 'biopic' sobre su vida durante muchos años. Estamos entusiasmados de que llegue a materializarse", dijo hoy en un comunicado Rosie Rivera, hermana de la fallecida artista que este año habría cumplido cincuenta años.

Kate Lanier, que firmó el guion de la cinta "What's Love Got to Do with It" (1993) sobre la cantante Tina Turner, será la encargada de escribir esta película en la que también se encuentran involucrados Javier Chapa y Simon Wise de Mucho Mas Media, Donald De Line de De Line Pictures, y los herederos de la cantante a través de Jenni Rivera Enterprises.

"Nunca imaginamos que un equipo de producción y guion tan increíble como Donald De Line y Kate Lanier se uniría a nosotros para hacer realidad el sueño de Jenni. Estamos encantados y emocionados de comenzar este proceso", añadió Rosie Rivera.

La hermana de la cantante, que murió en 2012 en un accidente de avión, aseguró que no quisieron apresurarse con este proyecto y que buscaron a los socios ideales para llevarlo a cabo.

"Ha llevado un tiempo llegar aquí porque teníamos que confiar la historia de Jenni a las manos correctas. Y estamos seguros de que hicimos la mejor alianza con Mucho Mas Media y su equipo creativo", afirmó.

"Su lema 'las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado' ejemplifica la profundidad de la historia de su vida", dijo De Line sobre la cantante de origen mexicano.

También aseguró que la vida de Jenni Rivera interesará no solo a sus fans sino también a los "apasionados" por las historias de dificultades y victorias de las mujeres en todo el mundo.

"La historia de Jenni es universal en temas de amor, pérdida, éxito y cambio cultural", explicó.

Por su parte, Chapa y Wise aseguraron sentirse "honrados" de unirse a De Line y la familia Rivera para trabajar en "una de las vidas más extraordinarias de una artista y activista".

"El impacto de Jenni se sintió durante su vida y continúa en su legado. La película honrará su arte y su compromiso para inspirar y ayudar a las personas de todas las culturas a cumplir sus sueños", añadieron.