Gareca y el VAR: "Lo que más me interesa es que los árbitros estén seguros"

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, afirmó este lunes que el protagonismo adquirido por el VAR en esta Copa América tiene una cara positiva, que es mejorar las decisiones del juego, pero puede tener un aspecto negativo si los árbitros pierden seguridad al descargar su trabajo en la tecnología.

"Lo que más me preocupa, lo que más me interesa, es que los árbitros estén cada vez más convencidos y seguros de su decisiones", afirmó el entrenador argentino durante una conferencia en Río de Janeiro previa al partido de la segunda jornada del Grupo A entre las selecciones de Bolivia y Perú.

Gareca definió al fútbol como deporte único que ya ha pasado por diferentes modificaciones orientadas a garantizar la vigilancia atenta de su desarrollo, pero concluyó que los esfuerzos no han sido suficientes.

"En su momento fueron tres árbitros, luego se agregó al cuarto y más adelante se situó otro en las líneas de gol. Hay distintos ojos para aportar mayor precisión pero no lo han logrado y ahora lo que parece ocurrir es que se den sucesivos parones de seis minutos para definir una jugada", manifestó el exgoleador.

"El gol, la espontaneidad, el grito, la pasión, no pueden quedar a la espera de que se defina si ha ocurrido algo raro. Hay árbitros y hay asistentes de línea que se especializan para eso", añadió.

Gareca enfatizó que no es contrario al VAR y subrayó que no duda de que con este recurso tecnológico se busque privilegiar la transparencia, pero se preguntó si no valdría la pena evaluar los efectos de las experiencias ya vividas en la Copa América.

"No dudo de que haya sido transparente, confío en que todo lo que se hace es para mejorar, pero algo debe hacerse para no tener que parar el juego y esperar a que se trasmita una información. No es la esencia de lo que es el fútbol", puntualizó.