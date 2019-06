Prioritario dar más atención a la problemática del cáncer en México, dice ONG

Poner en el ojo público el tema del cáncer, una enfermedad que en 2020 se pronostica que afectará a 1 de cada 3 personas, es prioritario para evitar que los pacientes sigan llegando en etapas avanzadas a tratamiento, dije esta domingo a Efe una experta.

Para Adela Ayensa, directora de la Fundación Salvati, una organización que ayuda a pacientes con todo tipo de cáncer, en México se ha fallado en promover campañas de detección oportuna de esta enfermedad y en darles seguimiento a las que ya existen.

"Cuando se hacen campañas móviles para detección de cáncer de mama, la falta de éxito radica en que ya no se da seguimiento a la paciente. Si algo sale mal y no la localizan, no hay recursos humanos y presupuestarios para llegar a ella", lamentó.

Aunque casos como la reciente muerte de la actriz Edith González debido al cáncer de ovario que padecía desde 2016 suelen voltear la atención de la gente en esta enfermedad, Ayensa considera que la duración del impacto es muy corto, y por ello, poco efectivo.

"Cuando ella anunció que tenía cáncer se empezó a hablar por primera vez de manera importante sobre el cáncer de ovario. Ahora seguramente volverá a crecer ese interés, pero durará muy poco y no queremos que eso suceda", consideró.

Explicó que en México, los pacientes con esta enfermedad suelen llegar a atención en etapas muy tardías.

"Existen varios tipos de cáncer que podrían disminuir sus riesgos, como el de próstata, el cervicouterino, el de mama. Sin embargo, la población todavía no toma conciencia, lo cual es muy grave", aseguró Ayensa.

Explicó que el cáncer si se detecta de manera oportuna tiene amplias posibilidades de ser curado "la curación es prácticamente inmediata y muy poco invasiva", señaló.

Sin embargo, en casos como el cáncer de próstata todavía siguen existiendo muchos prejuicios y mitos en los hombres, lo que ha incidido en que el porcentaje de hombres que mueren por esta causa sea mayor que la muerte de mujeres por cáncer de mama, por ejemplo.

"Hay un problema de educación. Generalmente vamos al médico cuando nos duele algo y el problema de muchos tipos de cáncer es que no duelen", aseveró.

A las mujeres, dijo, se "nos ha educado para sentir vergüenza por nuestro cuerpo", lo que lleva a que no haya un conocimiento del mismo y sea complicado, por ejemplo, detectar anomalías en las mamas.

"El conocimiento del cuerpo, mirarnos desnudas, debería ser algo natural y las mujeres deberían saber cómo autoexplorarse desde los 12 años, pero no ocurre", aseveró.

Además, expresó, existe también un vacío de conocimiento en los médicos que tienen el primer contacto con los pacientes, los cuales "deberían estar muy preparados, ya que muchas veces una leucemia puede ser diagnosticada como anemia", lamentó.

Aunado a ello, en México, la desigualdad en el sistema de salud ha llevado a que las posibilidades de sobrevivir de los pacientes dependan del organismo al que estén inscritos.

"No existe homologación de medicamentos, de tratamientos y eso afecta en la supervivencia de los enfermos. Tampoco existen políticas de cuidados paliativos", afirmó.

Debido a este panorama, Fundación Salvati junto con 56 organizaciones más crearon el movimiento Juntos contra el Cáncer, el cual cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional Contra el Cáncer.

La organización busca impulsar políticas públicas que ayuden a combatir esta enfermedad en el país.

"Estamos impulsando un Plan Nacional de Cáncer, el cual es necesario para atender todas las necesidades que envuelve esta problemática", aseveró.

Indicó que además de las organizaciones están involucrados más de 200 pacientes quienes han entendido que "la salud es su derecho y no una gratuidad".

Ayensa asegura que, sin embargo, México ha logrado grandes avances gracias a la creación del Registro Nacional de Cáncer, el cual presentó ya sus primeros resultados este año.

"Era algo muy necesario. Con él podemos tener un panorama de cómo está la situación en el país, por estados, géneros. Es algo muy importante para que las autoridades tomen acciones", aseveró.

En México, el cáncer es la tercera causa de muerte. Tan solo en 2013, según cifras del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), se detectaron 195.925 nuevos casos y causó 84.172 fallecimientos.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de cáncer a nivel mundial podría aumentar en 50 % para el año 2030.