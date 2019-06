Desde el 1 de julio los huevos en Puerto Rico deben especificar su caducidad

El secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores, firmó este miércoles una nueva orden administrativa para requerir que a partir del 1 de julio todo paquete de huevos importados y locales tenga la fecha de caducidad.

De acuerdo con el secretario, actualmente el producto importado solo contiene en su empaque la fecha en la que el producto fue empaquetado, sin fecha de caducidad o expiración del huevo.

De esta forma, a partir de julio, el consumidor local podrá establecer mejor juicio sobre la frescura del producto en la que el local siempre tendrá una ventaja, indicó en un acto público para presentar la medida.

El secretario detalló que se añade al reglamento que rige la industria productora de huevos mediante la Orden Administrativa, que todo empaque de producto, importador o distribuidor de huevos locales o importados debe asegurarse que su paquete tenga la fecha de vencimiento.

"Con esta orden se establece la fecha de caducidad para los huevos. Tanto los importados como los del país. Esto como el resultado de una serie de reuniones de las que participaron productores de huevo como distribuidores de alimentos, para unir esfuerzos en respaldo a la estabilidad y crecimiento de esta importante industria en la Isla", expresó el secretario.

La Secretaría Auxiliar de Integridad Agrocomercial del Departamento de Agricultura, creará un protocolo de procesos para evaluar el empaque y fecha de vencimiento de los huevos en diferentes establecimientos.

Además corroborará el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad, sanitación y rotulación de vencimiento o fecha de caducidad con los términos "Use antes" o "Use hasta" (Use by) en el paquete.

"Nos sentimos contentos con el Departamento porque vemos el compromiso que tiene con la industria y con salud de las personas que consumen los productos. Se ha logrado algo que por mucho tiempo mos hablado. Esperamos que sea de beneficio tanto para la industria con los importadores', declaró por su parte el presidente Fondo para el Fomento de la Industria de Huevos de Puerto Rico, Steven Benítez.

"La fecha asociada con estos prefijos se deben calcular a partir de la fecha en que los huevos se empacan y no pueden exceder 45 días, incluido el día del empaque. La fecha será escrita con el mes en letra, día y año completo", dijo el titular de Agricultura sobre la orden administrativa que entrará en 1 de julio de 2019.

Flores concluyó que el Departamento de Agricultura es la primera línea de defensa del consumidor puertorriqueño y está obligado a velar porque el consumidor reciba productos agrícolas con los más altos requisitos de calidad, aptos para el consumo.