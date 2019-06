Altuve, listo para comenzar este fin de semana la recuperación en las menores

El segunda base venezolano de los Astros de Houston José Altuve, quien ha estado fuera de acción desde el 10 de mayo a causa de un tirón en la corva izquierda, probablemente comience una asignación de rehabilitación este fin de semana en las ligas menores.

Esta sería la segunda asignación para Altuve, quien tuvo que ponerle fin a la primera a finales de mayo cuando empezó a sentir fatiga y dolor en la pierna derecha.

Altuve corrió alrededor de las bases a toda velocidad el martes y luego realizó una ronda normal de práctica de bateo con el primer equipo de Houston.

Si no tiene contratiempos en los próximos dos días, jugará durante el fin de semana con Triple-A Round Rock.

"Estuvo trabajando en plenitud", declaró el piloto de los Astros, AJ Hinch. "Está haciendo cosas que, para ser honesto, no había estado haciendo desde la lesión de la temporada pasada, cosas que tienen que ver con técnicas y fundamentos que ahora sí puede hacer con la parte inferior de su cuerpo".

Hinch destacó que ver en acción a Altuve era algo "emocionante", de ahí que si llegaba al final de semana sintiéndose bien, entonces lo mandarían en una asignación de rehabilitación a las ligas menores.

Considerando todo el tiempo que ha perdido, Altuve necesitará jugar varios partidos en las menores, que le permitirán recuperar el ritmo de juego.

"Me siento bien, probablemente lo mejor que me he sentido en mucho tiempo", comentó Altuve. "Estoy emocionado. Sólo quiero hacer las cosas inteligentemente y volver para ayudar al equipo. No quiero regresar y ser un problema".

Altuve reiteró que el objetivo principal es siempre ayudar al equipo y para eso tenía que estar en plenitud de condiciones.

"Realmente quiero salir al terreno a ayudar. Somos un tremendo equipo. Estamos de primeros y quiero ser parte de esto. No quiero ser un problema para los muchachos ahora que están jugando tan bien", destacó Altuve tras concluir el primer partido de la serie que disputan contra los Cerveceros de Milwaukee.