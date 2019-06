Advierten en julio culmina prórroga prueba emisión de gases inspección autos

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico, Carlos Contreras, advirtió hoy que en julio culmina la prórroga de un año para los vehículos que no pasaron la prueba de emisión de gases, según exigen los nuevos estándares de inspección de autos.

Contreras, a su vez, especificó que a aquellos ciudadanos que les tocó la inspección en agosto y recibieron dicha prórroga entonces, se les termina en agosto de 2019, y así sucesivamente, según el mes en que vence el marbete.

De igual manera, aclaró que a partir de julio, no se emitirán más prórrogas, por lo que advirtió que aquellos vehículos que no pasen la inspección a partir de julio próximo, simplemente, no recibirán el certificado para poder comprar su marbete y cumplir con la ley.

El 1 de julio de 2018 entraron en vigor las nuevas regulaciones sobre inspección de vehículos y gases emitidos al ambiente, las cuales son más estrictas, con el fin de evitar el calentamiento global.

En ese entonces, consciente de que algunos vehículos no podrían cumplir con las nuevas regulaciones, Contreras emitió una resolución para que, luego de la inspección, se le otorgara un año de gracia al dueño del vehículo para que pudiera solucionar el problema de las emanaciones de gases del mismo y asegurar que en Puerto Rico no transiten vehículos que atenten contra el ambiente.

En ese sentido, cuando la inspección del auto en las Estaciones Oficiales de Inspección (EOI) reflejaba que no cumplía con los nuevos parámetros de emanación de gases, al vehículo se le otorgaba el permiso correspondiente para que pudiera renovar su marbete y continuar transitando por las carreteras durante un año.

"Cabe destacar que el incumplimiento con los niveles de emisiones de gases de los vehículos de motor es la razón principal para no aprobar o pasar una inspección en las EOI. Sin embargo, la corrección de dicho problema se logra con un mantenimiento adecuado del vehículo, en el 80 al 85% de los casos, según los propios datos provistos por los manejadores de las EOI", indicó el funcionario.

Entre las razones que podrían llevar a que un vehículo sobrepase los niveles de emisiones de gases permitidos, están no hacer el cambio de aceite y filtro regularmente, pues el aceite se contamina y no permite una buena liberación de los gases, que el filtro del aire esté tapado y no permita el flujo adecuado o que las bujías estén desgastadas y emitan la chispa necesaria para una buena combustión.

Igualmente, que el auto contenga fallos en los sensores de oxígeno, enviando así mensajes a la computadora del vehículo para que provea más combustible a la cámara de combustión, afectando las emisiones.

Se recomienda, además del mantenimiento adecuado, mantener el vehículo encendido 10 a 15 minutos previos a la inspección para permitir que la cámara de combustión alcance la temperatura óptima de operación.